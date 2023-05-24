F-16 відсунуть ворожу авіацію на територію Росії: скільки літаків потрібно Україні

Передача Україні F-16 від міжнародних партнерів відбудеться впродовж декількох місяців. Поки невідома точна кількість літаків, які планують передати на потреби Повітряних сил. Однак навіть мінімальна кількість винищувачів допоможе змінити ситуацію.

Російську авіацію варто тримати на безпечній відстані від українських територій. Саме у цьому зможуть допомогти літаки F-16. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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Яка кількість вплине на ситуацію

На саміті G7 офіційно сформували коаліцію винищувачів для України. Після цього почала з'являтися різна інформація щодо термінів поставок і навчань українських пілотів, а також про кількість літаків, які передадуть партнери.

Наразі навіть одна ескадрилья F-16, тобто приблизно 12 літаків, могла б суттєво вплинути на ситуацію в Україні.

В чому суть передачі Україна F-16? Це не лише ППО, а ці літаки ефективніше борються проти ракетних та авіаційних загроз противника. Величезне значення цих літаків в тому, що вони переважають російські літаки за дальністю визначення цілей та за дальністю використання своєї зброї,

– зазначив Михайло Самусь.

Тобто радіолокаційний бортовий комплекс F-16 раніше може раніше помітити той же Су-35 й застосувати свою зброю для знищення цього літака, ніж це б зробив російський. Таким чином використання в прифронтових зонах або на тимчасово окупованих територіях російської авіації буде зведено нанівець.

"Якщо подивитися на ту інтенсивність, з якою використовується російська авіація, то нам навіть одна ескадрилья може суттєво змінити ситуацію. І в прикордонних зонах, де Росія постійно скидає свої кориговані авіабомби на глибину 30 – 50 кілометрів просто по цивільних, ми б це відразу припинили", – наголосив Самусь.

Крім того, і у фронтовій зоні Україна б зупинила російську авіацію, тобто взагалі б вивела її за дальність використання КАБів – 80 кілометрів. Таким чином окупантів вдалося б тримати на відстані.

Якби Україні передали більшу кількість ескадрилей, хоча б дві, тоді б це вплинуло на ситуацію на самому фронті з точки зору підтримки наших наступальних дій. Однак у будь-якому випадку навіть мінімальна кількість літаків позитивно вплине на зменшення російської авіації в небі України.

Миайло Самусь про кількість F-16, які можуть передати Україні

Можливі терміни поставок

Говорячи про терміни, треба врахувати обставини, за яких F-16 буде в України. Наприклад, експерти наполягають, що потрібно забезпечити ідеальні злітно-посадкові смуги, адже це капризна машина, в якої підвищені вимоги. Але й тут, найімовірніше, можна знайти вихід.

З точки зору підготовки наших пілотів, думаю, кілька місяців вистачить, щоб з наших асів підготувати фахівців, які використовують F-16. Це ж не беруть кадета, який лише вступив до військової академії та його починають вчити з нуля. Терміни – кілька місяців,

– заявив Самусь.

Далі все залежить від того, як інтенсивно навчатимуться українські пілоти. А також від того, наскільки наші союзники швидко реалізовуватимуть свої обіцянки, адже затримки завжди можуть бути по бюрократичних чи технічних аспектах.

Відтіснити авіацію Росії – найважливіше

Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що, на його думку, F-16 кардинально не змінять хід війни. Мовляв, це така собі інвестиція в майбутнє України. Можливо, Кендалл мав на увазі, що це підсилить повітряні сили України в майбутньому. Але й зараз ЗСУ мають плани для використання винищувачів на фронті.

F-16 не може використовуватись лише для оборони. Якщо формально казати, то раптом F-16 збиває російський літак на українській території, а той падає на російську територію, то що нам голову попелом посипати?,

– зауважив Самусь.

Україна – велика держава і їй справді потрібно багато літаків навіть у мирний час. Мовиться не менше про 50 літаків. Однак навіть ескадрилья F-16 з відповідним озброєнням могло б змінити ситуацію протистояння навіть на цій фазі війни.

"Ми говоримо навіть не про літак, а про можливості. Чи могли б можливості, які є в F-16, змінити ситуацію в Бахмуті? Згадаймо, Росія активно застосовувала авіацію довкола Бахмута, знищуючи місто. Думаю, F-16 могли б подалі відсунути російську авіацію, можливо, навіть на територію Росію", – підкреслив Самусь.

Дуже важливо, аби була змогла відтиснути ворожу авіацію від зони ведення бойових дій та українських територій. З F-16 така можливість буде, тому справді, це інвестиція в майбутнє.

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