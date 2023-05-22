Літак F-16 – убивця всіх кораблів Росії, – Світан про важливу деталь у заяві Байдена

Союзники розпочинають навчання українських пілотів та готуються передати літаки F-16 за умови, що Україна не буде використовувати їх над територією Росії. Однак є нюанс, яким можуть скористатись у ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не використовувати F-16 для просування на російську територію. Втім, велика частина Чорного моря належить Україні, а тому російському Чорноморську флоту варто приготуватись. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Чорне море це територія України

Він зазначив, що Україну не цікавить російська територія і, якщо ми пообіцяли, то дотримаємось обіцянки. Але у заяві Байдена є цікава деталь – українці обіцяють використовувати F-16 над своєю територією, а це означає також Чорне море.

"Літак F-16 – це убивця всіх кораблів Росії. Бойовий радіус літака дозволяє діставати до будь-якої точки на Чорному морі, а тому російським військовим кораблям варто втікати. Але велике питання, чи випустить їх Ердоган?", – заявив Світан.

Роман Світан про передачу Україні F-16: дивитись відео

Також він не виключив використання авіації проти військових об’єктів у Білорусі та Придністров’ї, якщо вони надаватимуть свою територію для російських військ.

Навчання відіграє велику роль

Важливо, вважає Світан, щоб нас навчало якомога більше країн, адже велику роль у цьому відіграє наявність наземних тренажерів. Їх загалом у світі небагато і кожна країна має свої для навчання своїх пілотів. Саме тому, щоб навчити велику кількість пілотів одночасно потрібно застосувати всі наявні тренажери.

"Льотчику, який вже літав на інших типах літаків, набагато легше і ефективніше навчитись на наземному тренажері. Те, що нас навчатимуть десяток країн – означає, що ми матимемо у розпорядженні два – три десятки тренажерів. Навчитись можна буде і швидше, ніж за 4 місяці", – прокоментував військовий експерт.

Що відомо про передачу Україні F-16