F-16 будуть там, де ворог не очікує, – генерал армії про забезпечення захисту літаків в Україні

Росіяни останнім часом активізували удари по аеродромах України. Це може бути пов'язано з тим, що наша країна невдовзі має отримати винищувачі F-16.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши на тому, що росіяни діють комплексно. Ворог прагне уразити якщо не винищувачі F-16, то принаймні інфраструктуру для забезпечення їхніх польотів.

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Буде надійна система захисту

Генерал армії назвав складові, без яких не відбудеться переміщення винищувачів на українські аеродроми. Це насамперед:

злітно-посадкові смуги;

системи керування;

інженерні споруди;

радіолокаційні системи.

Аеродроми, по яких росіяни традиційно б'ють, – на Хмельниччині, Кіровоградщині, Полтавщині – позначені на картах ворога з давніх-давен. Окупанти мають лише уявлення, що на цих аеродромах можуть розміщуватись F-16 або вони готуються до цього. Тому противник, на думку Маломужа, намагається знищити інфраструктуру на упередження.

Однак F-16 будуть там, де ворог не очікує. Ми готуємо аеродроми і всю інфраструктуру у тих місцях, яких немає на його картах. Режим секретності, в якому відбуваються приготування, забезпечить неможливість завдання ударів по тих об'єктах, де будуть розміщатись винищувачі,

– впевнений він.

До того ж буде використовуватися надійна система захисту літаків, аеродромів, інфраструктури. Це будуть, за його словами, комплексні засоби із залученням Збройних Сил України, систем ППО стратегічного, тактичного, а також зенітно-ракетних систем місцевого рівня.

Вже у найближчі тижні, імовірно, отримаємо літаки. Після цього будемо проводити операції із завдання ударів по конкретних стратегічних об'єктах Росії або збиватимемо літаки, гелікоптери ворога цими засобами,

– наголосив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що Нідерланди дозволили експортувати в Україну 24 літаків F-16. Перші винищувачі мають прибути в Україну "найближчим часом". Водночас інформація щодо логістики постачання F-16 є, за словами Миколи Маломужа, закритою інформацією.