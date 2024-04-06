Є декілька функцій: авіаексперт назвав ризик для України щодо F-16

Україна очікує на отримання винищувачів F-16. Ці літаки мали декілька функцій: ППО, протидія домінуванню росіян у повітряному просторі та підтримка тактичних дій українських захисників.

Однак зараз необхідно переглядати функції літаків F-16. Таку думку 24 Каналу озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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"Там було декілька функцій. Функції ППО, функції щодо протидії щодо домінування в повітряному просторі та підтримка тактичних дій. Ці три основні завдання, які стояли перед F-16. Зараз, мабуть, їх потрібно трішки переглядати", – сказав авіаексперт.

Великий ризик

Костянтин Криволап переконаний, що Україна повинна отримати F-16 разом із ЗРК Patriot та балістичними ракетами ATACMS. Зокрема, ППО повинна захищати ці винищувачі на аеродромах, інакше існує великий ризик.

Якщо не буде Patriot, ATACMS, то запустити F-16 – це дуже великий ризик для того, щоб їх поставити на наші аеродроми. Їх потрібно буде постійно переміщувати, підіймати у повітря і так далі. Тому я думаю, що треба тут очікувати хорошого рішення з боку американців. Тоді можна серйозно порушувати питання про F-16,

– пояснив він.

Авіаційний експерт підкреслив, що технічному персоналу потрібно більше часу для підготовки, ніж пілотом. Однак судячи з тих термінів, за якими навчаються українські льотчики та технічний персонал, вони вже на досить високому рівні.

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