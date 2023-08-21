Греція тренуватиме українських пілотів на F-16, – Зеленський
Усе більше західних держав – у коаліції щодо F-16 для Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, Греція планує навчати українських пілотів керувати цими багатоцільовими винищувачами.
Нідерланди та Данія оголосили про передачу нашій державі декількох десятків літаків. Водночас у понеділок, 21 серпня, президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом констатував, що Афіни долучаються до авіаційної коаліції, – інформує 24 Канал.
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Греція навчатиме українських пілотів
Як зазначив український лідер, з головою уряду Греції він обговорив чимало важливих питань. Зокрема, йшлося під час перемовин про ситуацію на полі бою, російський ракетний терор та можливості для України, які б могли його стримувати.
Власне, під час діалогу Києва та Афін було ухвалено рішення про навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16. За словами Зеленського, відповідну пропозицію озвучив грецький прем'єр.
Маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь в тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію. Дякую вам (Кіріакос Міцотакіс – 24 Канал) і вашій команді за більшу допомогу Україні із захистом нашої свободи,
– заявив Зеленський.
Окрім того, глава нашої держави наголосив, що поки сторони опрацьовують відповідні деталі стосовно цього рішення.
Зеленський та Міцотакіс дають пресконференцію для ЗМІ: дивіться запис від ОП
Літаки F-16 для Повітряних сил
- Офіційні чиновники Нідерландів та Данії заявили 20 серпня, що передадуть ЗСУ літаки F-16. Уже відомо точно, що Копенгаґен відправить 19 літаків, а от в Амстердамі не озвучували конкретну цифру. Проте загалом на озброєнні в цієї держави є 42 винищувачі.
- Водночас аналітики запевняють, що ці країни – не останні, які оголосили про відправку літаків. Однак Україні потрібно створювати інфраструктуру, на якій би могли базуватися F-16.
- Через ці новини "підгорає" в російських окупантів. Посол Росії в Данії Владімір Барбін засудив підтримку України з боку Копенгаґена. За словами представника держави-терористки, такий крок може призвести до ескалації війни. Ворожого дипломата уже поставили на місце.