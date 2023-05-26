Починається збір боєзапасів під F-16, – військовий експерт про ракети AIM-9 від Канади

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійдуть авіаційні ракети класу "повітря – повітря" AIM-9.

Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, зараз починається певний багатомісячний збір різних ракет та інших засобів ураження під винищувачі F-16.

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AIM-9 – це ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. І не важко здогадатися, що їх будуть використовувати саме на західних винищувачах.

Я думаю, що це починається такий собі багатомісячний збір боєзапасів західних зразків під F-16. Бо навіщо займатися інтеграцією західних ракет ближнього радіуса дії, якщо в нас поки достатньо аналогів на кшталт Р-60 чи Р-73,

– зауважив Киричевський.

Західні авіаційна зброя досить дорога

На зустрічі "Рамштайн", яка відбулася 25 травня, міжнародні партнери говорили про F-16. У найближчі тижні вони розроблять тренувальну інфраструктуру для навчання українських льотчиків.

Як наголосив Киричевський, за підсумками зустрічі "Рамштайн-12" відомо, що серед міжнародних партнерів є певна авіаційна коаліція. Очевидно, що там готові створити спецфонд, з якого фінансуватимуть видатки на розгортання F-16 в Україні.

Можливо, Міллі дещо гіперболізує, коли каже, що на розгортання ескадрильї F-16 в Україні потрібно 2 мільярди доларів. Але концептуально він правий. Розхідники будуть дорогими. До прикладу, там потрібне авіаційне паливо західного стандарту. Його потрібно буде підвозити. І воно теж коштуватиме дорого,

– зауважив Киричевський.

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Цілком ймовірно, що подальші передачі різного авіаційного озброєння для України не оголошуватимуть публічно. Зараз триватиме певний непублічний процес збору усього необхідного.

F-16 для України: коротко