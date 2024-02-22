Частина пілотів уже давно літає соло, – льотчик-інструктор припустив, коли F-16 будуть в Україні
За даними CNN, перша група українських пілотів у складі чотирьох людей завершить програму навчання на F-16 до літа 2024-го року. Та тут йдеться про льотчиків, які навчаються у США. А от американські винищувачі в українському небі можуть з'явитися уже приблизно у квітні – травні.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що на українських базових аеродромах не можна буде побачити F-16 до інавгурації Путіна. Очікують, що усі групи пілотів завершать навчання з травня по серпень.
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Льотчик-інструктор припустив, що ці літаки могли уже бути в українському небі. Мовляв, певні удари по російських літаках та удари певними ракетами могли виконати саме F-16.
Частина льотчиків давно літає соло. Тренувальні польоти виконує. Один із таких легких видів польоту – політ на перехоплення повітряної цілі. Це один з основних типів, який наш льотний склад уже пройшов,
– наголосив військовий експерт.
Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що винищувачі можуть використовувати з базових аеродромів країн НАТО. А, мовляв, на українські аеродроми вони можуть сідати для дозаправлення, озброєння та підготовки.
"Основний льотний склад разом із літаками, найімовірніше, прибуде таки після інавгурації Путіна", – припустив Роман Світан.
За його словами, основна група українських льотчиків готується у Данії. Вони почали підготовку раніше і саме тому давно літають самостійно.
"Льотний склад за деякими видами польотів може виконувати бойові завдання, якби були літаки на наших базах, на наших аеродромах", – переконаний льотчик-інструктор.
Коли F-16 можуть з'явитися в Україні
- У Міноборони Данії повідомили, що Україна може розраховувати на перші американські винищувачі уже цього літа. Нині триває підготовка до цього та виконання плану. Міністр оборони країни додав, що сформувати графік передачі літаків складно. Усе через те, що є кілька умов, які треба виконати, аби Україна могла використовувати F-16.
- Foreign Policy також повідомило, що влітку 2024-го року в українському небі можуть з'явитися перші F-16. Ймовірно, це може статися у червні.
- Очільниця МЗС Нідерландів заявила, триває робота над тим, аби налагодити постачання винищувачів. Вона додала, що це має статися у 2024-му році. Нині роблять усе можливе, аби прискорити процес.