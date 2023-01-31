Військовий оглядач припустив, коли Україна може отримати західні винищувачі та які саме
Розмови щодо можливої передачі Україні західних винищувачів вже тривають. Однак не варто очікувати, що ЗСУ швидко отримають бойові літаки. Є кілька проблем.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, питання з передачею Україні літаків буде значно складніше вирішуватися, ніж з танками.
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Які питання потрібно вирішити для передачі Україні літаків
Як зазначив Коваленко, з тими ж танками навчання українських екіпажів триватиме в середньому до 2 місяців. З літаками усе складніше – тут може піти від пів року та більше часу.
Це значно довший період, ніж з танками. Адже професійний пілот на бойових літаках повинен мати не лише базові знання. Тут потрібно значно більше. Тому можемо сказати, що в найближчій перспективі нічого несподіваного не буде,
– зауважив Коваленко.
Не варто забувати і про аеродроми. Очевидно, що Україні потрібно підготувати спеціалістів з обслуговування та саму інфраструктуру летовищ для західних літаків. Але тут є проблема – такі аеродроми одразу стануть ціллю №1 для російських ракет. Тому не виключено, що перші літаки, які отримає Україна, будуть базуватися на летовищах, до прикладу, в Польщі.
На думку Коваленка, Україна таки отримає західні винищувачі. Однак станеться це не раніше кінця 2023 року.
Які західні винищувачі знадобилися б Україні: дивіться відео
Які літаки може отримати Україна
Коваленко спокійно реагує на нещодавню фразу Джо Байдена, що Штати не будуть передавати Україні літаки F-16. По-перше, потрібно переглянути це відео та взагалі зрозуміти, чи почув президент США питання або взагалі на яке питання він відповідав.
Крім того, Україні, можливо, не так і потрібні саме американські F-16. Важливо отримати дозвіл від США щодо передачі цих літаків від інших країн, де вони є на озброєнні. А Штати не мали б це блокувати, коли буде готове політичне рішення.
А якщо трохи зманіпулювати, то Байден відповів, що США не будуть передавати Україні F-16. Адже збираються передати F-15 чи F-18, – жартує Коваленко.
Не варто забувати, що на Заході є не лише винищувачі F-16. Україні можуть підійти і французькі "Рафаль", шведські "Гріппени" чи "Єврофайтери". Або ті ж F-15 чи F-18.
Україні потрібні західні винищувачі
- З початку повномасштабної війни Україна просить у Заходу винищувачі. Певні результати вже є. Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо надійде відповідний запит. А президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливість передачі сучасних винищувачів.
- 30 січня Джо Байден несподівано сказав, що Штати не надаватимуть Україні винищувачі F-16. Однак можна цілком припустити, що він не розчув цього питання.
- Вже є інформація, що Байден нібито планує термінову розмову із Володимиром Зеленським. Вони мають обговорити запити України щодо зброї.