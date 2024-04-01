Ми оберемо те, що вам потрібно, – американський пілот про зброю для F-16
Західні винищувачі вже незабаром можуть з'явитися в Україні. З огляду на це, не припиняються розмови про сфери використання літаків, а також про озброєння, яке надійде разом з ними.
Американський пілот F-16 Ден Гемптон розповів 24 Каналу, що йому не відомо, яку зброю отримає Україна разом з літаками. Але, якщо будуть правильні засоби, то деокупація різних регіонів, зокрема Криму – цілком можлива.
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Чи допоможуть F-16 у звільненні Криму
Є засоби ураження, які можна використовувати з великої відстані. Також є зброя, яка не менш ефективна, коли діє зблизька. За словами американського пілота, якщо говоримо про Кримський півострів, то є кілька способів ускладнити перебування там окупантів. Про це знають як українці, так і росіяни.
Літак F-16 здатний вразити чимало цілей, які потрібні Україні, але також треба контролювати небо над зоною бойових дій. Це означає перевагу в повітрі, тобто потребу збивати російські літаки МіГ і Су.
Яку зброю може нести F-16
Наприклад, для ураження цілей на землі, є крилаті авіаційні бомби, ракети класу "повітря – земля", є багато планерної зброї. Також зброя, яка має двигуни та різні типи наведення, які можна використовувати з огляду на середовище та ціль.
Тому все залежить від цілі, від того, що хочемо знищити, так обираємо найкращу зброю. Також треба зважати на місцевість, час доби, загрози, які можуть з'явитися. Є з чого вибрати, тому я не сумніваюся, що ми оберемо те, що вам потрібно,
– зауважив американський пілот F-16.
Що найскладніше в освоєнні літака
Загалом управління всіма системами винищувача справа нелегка. Також треба зважати на той факт, що американські пілоти з самого початку навчалися на західних літаках, тому у них немає сформованих звичок, які треба забути.
Українські пілоти, які проходять підготовку тут та в інших місцях, – дуже круті. І я не сумніваюся, судячи з того, що чую, що у них все добре. Але їм довелося забути про деякі звички, які вони сформували ще під час польотів на Міг чи Су, й навчитися керуванню на F-16,
– підкреслив Ден Гемптон.
Він додав, що не варто вдаватися у конкретику, бо росіяни також можуть це дізнатися. Однак мовиться зовсім не про речі, з якими можуть виникнути проблеми в українських пілотів. Якщо їх добре проінструктують, а так і є, то потім пілоти повернуть в Україну та зможуть навчити наступне покоління.
Разом з усім цим приходить тактика та інші речі, які пілоти вивчають у поєднанні зі зброєю і літаком,
– додав Ден Гемптон.
Літаки F-16 незабаром будуть в Україні: останні новини
- У Повітряних силах України повідомили, що найважливішим елементом винищувача є радар. Саме він допомагає знаходити та захоплювати цілі. У радянських літаках, які зараз використовують ЗСУ, цей радар – морально застарілий. Йому важко заходити на ціль.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що F-16 можуть бути в Україні вже влітку 2024 року. Він додав, що наразі все відбувається за планом, але питання літаків – складне й заплутане. Кулеба наголосив, що перехід на західні винищувачі – важкий процес, який потребує суттєвих змін у всьому.
- У Міноборони Великої Британії повідомили, що 10 українських пілотів завершили базові навчання на винищувачах. Вони освоїли базову льотну, наземну і мовну підготовки. Далі їх чекає новий рівень льотних навчань, за які відповідатимуть французькі Військово-повітряні сили. Відтак вони почнуть тренування безпосередньо на F-16.