Навчання і запчастини – так, самі літаки – ні: яка позиція Португалії щодо F-16
Джерело:Diário de Notícias
Західні партнери починають робити кроки щодо винищувачів F-16 для України. Водночас у Португалії констатували, що не можуть передати ці літаки ЗСУ, однак деталі до них – запросто.
У понеділок, 22 травня, міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравінью заявив, що його країна має дуже обмежену кількість багатоцільових винищувачів F-16. Тому й, очевидно, його держава не може бути серед інших країн, які декларують про готовність передати нам ці літаки.
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"Відкриті до навчань"
Як зазначив посадовець, Португалія володіє маленькою кількістю таких винищувачів та використовує їх задля національних потреб та виконання завдань від НАТО.
Разом з тим Жоау Гомеш Кравінью наголосив, що його держава може навчати наших пілотів на цих літаках та надсилати нам всі необхідні запчастини задля обслуговування F-16.
Португалія відкрита до такої можливості (навчання українських льотчиків – 24 Канал). У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських пілотів,
– сказав він.
Однак міністр також зазначив, що відправка винищувачів – це те питання, яке потрібно буде ще обговорити детально з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою та міністром оборони Хеленою Каррейрас.
До того ж така ініціатива потребує відповідного узгодження з іншими членами Північноатлантичного альянсу.
Кроки партнерів щодо F-16: головне
- Протягом багатьох місяців Україна вела перемовини зі США щодо F-16, та лише нещодавно, під час саміту G7 в Хіросімі, президент Джозеф Байден дав зелене світло на навчання наших пілотів на цих винищувачах.
- Очевидно, поки про передачу літаків в найближчі тижні не йдеться, однак Володимир Зеленський заявив, що покладається на партнерів, та впевнений у тому, що ми невдовзі отримаємо F-16. Однак коли саме це буде та скільки літаків надають нам союзники – невідомо.
- Слід додати, що уже такі країни, як США, Велика Британія, Нідерланди, Данія та Бельгія запропонували нашим пілотам навчання на цих багатоцільових винищувачах.
- Власне, потрібні F-16 нам для того, аби створити надійний захист неба від ворожих ракет та інших повітряних цілей. Про це неодноразово говорили у Повітряних силах.