Навчання і запчастини – так, самі літаки – ні: яка позиція Португалії щодо F-16

Західні партнери починають робити кроки щодо винищувачів F-16 для України. Водночас у Португалії констатували, що не можуть передати ці літаки ЗСУ, однак деталі до них – запросто.

У понеділок, 22 травня, міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравінью заявив, що його країна має дуже обмежену кількість багатоцільових винищувачів F-16. Тому й, очевидно, його держава не може бути серед інших країн, які декларують про готовність передати нам ці літаки.

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"Відкриті до навчань"

Як зазначив посадовець, Португалія володіє маленькою кількістю таких винищувачів та використовує їх задля національних потреб та виконання завдань від НАТО.

Разом з тим Жоау Гомеш Кравінью наголосив, що його держава може навчати наших пілотів на цих літаках та надсилати нам всі необхідні запчастини задля обслуговування F-16.

Португалія відкрита до такої можливості (навчання українських льотчиків – 24 Канал). У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських пілотів,

– сказав він.

Однак міністр також зазначив, що відправка винищувачів – це те питання, яке потрібно буде ще обговорити детально з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою та міністром оборони Хеленою Каррейрас.

До того ж така ініціатива потребує відповідного узгодження з іншими членами Північноатлантичного альянсу.

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