Зеленський сказав, скільки потрібно F-16 або інших бойових літаків для паритету з Росією
Джерело:AFP
Україна вже давно очікує на американські винищувачі F-16. Президент назвав кількість цих літаків, яка необхідна для того, аби врівняти сили.
За словами Володимира Зеленського, Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з погляду протиповітряної оборони. Крім цього, він сказав про "120-130" винищувачів F-16 або інших передніх літаків потрібні для отримання паритету з Росією.
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Росія може бити по Україні будь-якою зброєю
Глава нашої держави різко критикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по російській території, хоча Британія та Сполучені Штати останніми днями натякали, що ці заборони можуть послабити.
Вони можуть вести вогонь зі своєю територією по нашій будь-якій зброї. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їх системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю,
– пояснив Зеленський.
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що "зрештою Україна повинна сама прийняти рішення про те, як вона збирається вести цю війну".
Перші F-16 можуть прибути в Україну вже до кінця липня, – ЗМІ
- Західні винищувачі F-16 можуть прибути в Україну вже протягом наступних тижнів. Ймовірний термін – це червень – липень. Про це повідомляє британське ЗМІ з посиланням на високопоставлене військове джерело. Винищувачі F-16 допоможуть ЗСУ ефективніше нищити ворога.
- Журналісти повідомляють, що союзники мають передати перші літаки F-16 в Україну вже до червня-липня. Водночас джерело не повідомило The Standard, хто саме постачатиме ці винищувачі, адже вже низка країн погодилася на таке рішення. Британія, своєю чергою, допомагає готувати українських пілотів.
- Видання зазначає, що наша держава очікувала на це рішення протягом двох років. Це допоможу ЗСУ досягти паритету з російською армією у повітрі.