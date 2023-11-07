Одразу отримаємо позитив: скільки літаків F-16 матимуть вагомий вплив на фронт

Нідерланди відправили перші 5 винищувачів F-16 до Румунії, де має розпочатися підготовка румунських та українських пілотів. Наступного року ЗСУ вже отримають винищувачі.

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що поява F-16 на фронті дозволить створити паритет. Однак все залежатиме від того, яку кількість винищувачів нададуть Україні партнери.

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Є ключові питання

Платформа F-16 може нести на собі понад 100 видів різноманітного озброєння – різні види керованих авіабомб, плануючих бомб з реактивним двигуном, ракет "повітря – поверхня", ракет "повітря – повітря" різної дальності.

Однак є ключові питання стосовно постачання цих винищувачів Україні.

По-перше , яка кількість F-16 буде надана одразу. Якщо отримаємо одну ескадрилью – 14 літаків, це матиме певний ефект на фронті, але ситуацію глобально не змінить. Нам потрібні хоча б три ескадрильї F-16. Тоді вони справлять ефект, який одразу відобразися на лінії фронту.

, яка кількість F-16 буде надана одразу. Якщо отримаємо одну ескадрилью – 14 літаків, це матиме певний ефект на фронті, але ситуацію глобально не змінить. Нам потрібні хоча б три ескадрильї F-16. Тоді вони справлять ефект, який одразу відобразися на лінії фронту. По-друге, лише одними F-16 на непідконтрольній Україні території перевагу в повітрі ми не завоюємо. Власне цієї ж проблеми у свої статті торкається Валерій Залужний. Однак завдяки F-16 українські сили зможуть відігнати тактичну авіацію ворога від ліній розмежування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті у виданні The Economist зауважив, що винищувачі F-16 , які ЗСУ отримає від партнерів наступного року, вже будуть менш корисними для нас. Адже за час, поки Україна чекала на них, противник вдосконалив свою ППО.

Як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті: дивіться відео

Стане "ланцюгом" системи ППО

"F-16 створять паритет, і тоді на голови наших захисників не будуть падати шалена кількість авіаційних бомб. Крім того, матимемо непогані шанси більш ефективно прорядити армійську і тактичну авіацію ворога", – зазначив військовий експерт.

Проте не варто сподіватись, що як тільки ми отримаємо літаки, одразу почнемо одразу ж виносити авіацію росіян.

Водночас F-16 стануть ще одним "ланцюгом" нашої системи протиповітряної оборони, тому що ці винищувачі можуть добре відпрацьовувати по цілях типу дрони "Шахед", крилаті ракети.

Також дещо знизимо вогневе навантаження по наших позиціях на лінії зіткнення та по містах, зокрема по Авдіївці, по Правобережжю Херсонщини.

"Це от це той позитив який ми від F-16 одразу отримаємо. Однак сподіватися, що перевага в повітрі одразу буде конвертована і в перевагу на землі, не варто", – наголосив Андрій Крамаров.

Що відомо про надання Україні винищувачів F-16