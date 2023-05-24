У Пентагоні розповіли, чи передадуть F-16 до контрнаступу ЗСУ

У Міноборони США прокоментували терміни передачі Україні винищувачів F-16. Там зазначили, що літаки не релевантні для майбутнього контрнаступу.

Тобто їх не планують передати Збройним Силам України до майбутнього контрнаступу. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу пояснив позицію США, повідомляє 24 Канал.

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Коли США передадуть Україні винищувачі

Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу,

– заявив Патрік Райдер.

Він пояснив, що Сполучені Штати розраховують на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 протягом найближчих тижнів або місяців.

Варто зазначити, що у Білому домі раніше пояснювали, що протягом найближчих місяців США разом з союзниками працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості.

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