У Пентагоні розповіли, чи передадуть F-16 до контрнаступу ЗСУ
У Міноборони США прокоментували терміни передачі Україні винищувачів F-16. Там зазначили, що літаки не релевантні для майбутнього контрнаступу.
Тобто їх не планують передати Збройним Силам України до майбутнього контрнаступу. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу пояснив позицію США, повідомляє 24 Канал.
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Коли США передадуть Україні винищувачі
Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу,
– заявив Патрік Райдер.
Він пояснив, що Сполучені Штати розраховують на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 протягом найближчих тижнів або місяців.
Варто зазначити, що у Білому домі раніше пояснювали, що протягом найближчих місяців США разом з союзниками працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості.
Останні заяви про F-16
- Радник міністра оборони Юрій Сак заявив у інтерв'ю іноземним журналістам, що "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".
- Радник Олексія Резнікова пояснив, що Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року.
- Окрім того, країна має ще 18 винищувачів, які "більше не використовуються в бойових діях" і "також можуть бути передані в інше місце призначення". З цих 18 є 12, передачу яких приватній компанії відклали.
- Раніше Жозеп Боррель заявив, що українські пілоти вже проходять навчання у Польщі. Проте Варшава цю інформацію спростувала, проте запевнила, що вони вже готові до навчання наших пілотів.