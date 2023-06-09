Складуть кістяк ядерної безпеки: Світан оцінив F/A-18 Hornet, які може передати Австралія

Під час перебування Володимира Зеленського в Молдові він поспілкувався з лідерами країн-союзників і вони пообіцяли надати Україні винищувачі F-16. Однак ми не встигнемо їх отримати до першої фази контрнаступу.

Водночас Австралія має на зберіганні 41 літак F/A-18 Hornet і може передати їх Україні. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що цей літак – палубний варіант багатоцільового фронтового бомбардувальника. Про це Світан розповів 24 Каналу.

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Можна розгортати базу

F/A-18 Hornet може бути цікавим для українських сил тим, що непогано працює для роботи по землі авіабомбами, керуючими ракетами.

41 літак – це бригада, і це номінальна кількість літальних апаратів для облаштування засобів їхньої експлуатації. Під таку кількість літаків вже можна будувати техніко-експлуатаційні частини, розгортати базу, кілька аеродромів,

– пояснив льотчик-інструктор.

Австралія свого часу переходила на літаки F-35, і F/A-18 Hornet у них були поставленні на зберігання. Відновити їх можна за кілька місяців та навчити льотний склад за 3 – 4 місяці.

Роман Світан розповів про літаки F/A-18 Hornet: дивіться відео

Більше не зазіхне жодна країна

Якщо ці літаки нам передадуть, вони можуть надалі скласти кістяк нашої ядерної безпеки. Адже F/A-18 Hornet може нести бомбу B61-12 з тактичним ядерним боєприпасом вагою до полу мегатонни.

Сотні таких бомб нам вистачить, щоб на нашу територію більше не зазіхнула жодна країна в світі. А бомба – зброя, яку потрібно доставити. 40 літаків F/A-18 Hornet вистачить, щоб розв'язати питання з будь-якою країною, яка тільки замислиться про бойові дії на території України,

– припустив Роман Світан.

Однак, він зауважив, що здійснити це можна буде лише після вступу України в НАТО.

Більше про постачання Україні винищувачів F-16

Володимир Зеленський наголосив, що під час перебування в Молдові отримав підтвердження про надання Україні F-16. Проте він зазначив, що в Україні ще потрібно збудувати відповідну інфраструктуру. Проте готувати її немає сенсу, поки не немає домовленості щодо отримання цих винищувачів.

Також президент США Джозеф Байден найближчими днями поспілкується з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та і Данії Метте Фредеріксеном щодо військової допомоги Україні. Зокрема вони обговорять постачання Україні літаків F-16.

Водночас Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські пілоти будуть навчатися керувати винищувачах F-16 хвилями. Адже неможливо відправити їх всіх разом, залишивши Повітряні сили без спеціалістів. Він додав, що перша хвиля вже сформована. Вона буде складатися з кількох десятків кращих та найдосвідченіших пілотів.