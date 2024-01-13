Їм немає чого протиставити, – льотчик-інструктор сказав, чому росіяни так бояться F-16

Україна готується отримувати багатоцільові винищувачі F-16 від західних союзників. Росіяни усвідомлюють, яку це загрозу становитиме для них, тож уже починають продумувати план дій на майбутнє.

Головним завданням літаків F-16 буде завоювання переваги у повітрі. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Яка загроза для росіян

Найімовірніше, F-16 прийдуть у комплекті з гондолами радіолокаційної боротьби – спеціальних систем РЕБ, які фактично зведуть до нуля протидіяти літакам в повітрі.

Що таке гондола?

Це елемент конструкції літака, що має обтічну форму та призначений для розміщення екіпажу, двигуна, шасі та інших пристроїв літального апарату.

"У них немає іншого варіанту. Росіяни намагатимуться дістати до наших аеродромів, щоб не дати працювати F-16 на землі. У повітрі – їх буде важко перехопити, майже неможливо", – зазначив Роман Світан.

Окупанти кинуть усі сили для того, аби винищувачі не можна було повноцінно обслуговувати та не дати їм виконувати бойове завдання у повну силу.

F-16 небезпечний для росіян, тому що цей літак сам по собі працювати не буде. Тобто це пускова платформа, що має до десятка ракет, яку можна використовувати по авіації противника, а також проти наземних засобів, наприклад, ППО,

– зауважив льотчик-експерт.

Пілоти винищувачів можуть отримувати інформацію з усіх дальніх засобів виявлення та супроводу. Фактично, росіяни не мають чого протиставити цьому. Тобто льотчики зможуть бачити цілі на дальностях більших, ніж у засобів ураження ворога.

"Саме такої злагодженої роботи і бояться росіяни: підключення і систем ПРО, і локаторів, саме використання літаків. Вони чудово розуміють, що авіація насамперед займатиметься перевагою у повітрі, а не наземними операціями", – наголосив Світан.

Домінація в повітрі означає знищення всіх систем ППО противника на глибину ураження засобів, які передадуть Повітряним силам. Тобто фактично знищити зможуть протиповітряні засоби росіян на окупованих територіях, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Серйозний тиск на окупантів

Знищувати можуть також ворожу авіацію, якщо разом з F-16 розгортатимуть ЗРК великої дальності. Через те навіть російські літаки боятимуться підлітати ближче ніж на 150 – 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

Це означає, що "відмінусується" робота КАБами – їхня дальність лише 70 кілометрів. Для того, щоб відігнати російські літаки та ППО та одній ділянці, достатньо буде навіть однієї бригади – 40 літаків. Вже далі по землі можуть працювати старі радянські літаки – Су-25, Су-24, МіГ-29

– зазначив Світан.

Усе це створить серйозний тиск на росіян з повітря. Своєю чергою, це дасть можливість наземним частинам працювати принаймні на одному напрямку.

Тоді, наприклад, на Запорізькому чи Херсонському напрямку наземна техніка зможе просуватися набагато швидше й легше.

"Росіяни це все чудово розуміють та прораховують. Звичайно, вони готуються. Один з варіантів підготовки – знищити або хоча б добратися до аеродромів, на які теоретично можуть сісти F-16", – пояснив льотчик-інструктор.

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