F-16 від Нідерландів: Світан припустив, де партнери взяли ще 6 літаків
Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планувалося. Є надія, що можна очікувати на такі ж позитивні новини і від інших міжнародних партнерів.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що українські пілоти продовжують навчатися на F-16.
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Де Нідерланди знайшли додаткові літаки
Як наголосив Світан, Нідерланди планують передати 2 ескадрильї літаків – це 24 винищувачі. А загалом було б оптимально, якби Україна мала близько 40 – 50 літаків, на яких можна виконувати бойові завдання. Є сподівання, що міжнародні партнери зможуть забезпечити таку кількість.
Відомо, що Нідерланди отримають сучасні F-35 на заміну власним F-16. Ймовірно, вони вирахували власні можливості та потреби – і вирішили передати Україні додаткові винищувачі.
Там іде заміщення. Вони отримують F-35 – і певну кількість F-16 можуть виділити нам. Не виключено, якщо Нідерланди отримають більше F-35, то і ми отримаємо більше F-16 від них. Інші країни також можуть таке зробити,
– сказав Світан.
F-16 для України: коротко
- У грудні 2023 року Нідерланди були готові передати Україні 18 винищувачів F-16. Зараз стало відомо, що Україна отримає 24 таких літаки від Нідерландів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що підготовка наших пілотів йде згідно з графіком. Можна очікувати ще й на додаткові бонуси, які стосуються F-16. Також Україна готує інфраструктуру для цих винищувачів.
- Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зауважив, що Україна очікує від союзників відповідну зброю до F-16. Є сподівання на ракети дальності 300 – 500 кілометрів.