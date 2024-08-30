Яка могла бути причина втрати F-16: авіаексперт пояснив наявні версії

В Україні зазнав катастрофи винищувач F-16 під час російського масованого обстрілу 26 серпня. Причини інциденту можуть бути різними. Не варто зараз вестися на різні маніпуляції.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що зараз можуть з'являтися різні версії щодо падіння F-16. Однак варто дочекатися результатів розслідування. Існує спеціальна програма, в рамках якої детально розслідують увесь процес комплексно.

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Що могло статися

Як наголосив Храпчинський, ситуація з F-16 зараз надзвичайно чутлива для суспільства. Тому максимально коректно буде дочекатися офіційних заяв щодо того, що відбулося.

Що саме було – можуть знати лише ті люди, які були залучені до відбиття цієї атаки,

– наголосив Храпчинський.

Вже лунали різні заяви щодо того, що літак був випадково збитим українським ЗРК. Є багато питань щодо цієї версії. Адже дві системи працюють на єдиному протоколі. І як вони могли вдарити один по одному – є багато питань.

Давайте не прислухатися до людини з медичною чи якою там освітою, яка зовсім жодної приналежності до авіації чи ЗСУ, окрім поїздок на лінію фронту, не має. Я би зазначив, що взагалі не допускаю цієї версії. Тому що, на мою думку, незлагодженість роботи на автоматичному рівні без людського фактора не може допустити такої події,

– підкреслив Храпчинський.

Звісно, можна припускати різні ситуації. Але варто розуміти, що тут є відпрацьований механізм. Та й літак та ракета суттєво відрізняються між собою на радарі.

Під час розслідування таких інцидентів допускають будь-які версії. Кожну з них аналізуватиме спеціальна комісія. Найімовірніше, там будуть представники виробника F-16, які зможуть підтвердити, чи була це технічна несправність літака.

Зверніть увагу! Раніше вже колишній командувач Повітряних сил ЗСУ наголосив, що Україна проводить розслідування щодо катастрофи F-16. Ніхто не приховує інформації. Сюди долучили також Сполучені Штати.

Ввечері 30 серпня Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука.