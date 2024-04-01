F-16 змінять все і для Росії, і для України: інтерв'ю з "найсмертоноснішим" пілотом США

Винищувачі F-16 мають з'явитися в небі України вже влітку 2024 року. Українські пілоти наразі активно навчаються в американських колег. Ці винищувачі можуть суттєво змінити хід війни, що буде дуже відчутно для Росії.

Експілот Повітряних сил США Ден Гемптом, якого називають "найсмертоноснішим пілотом F-16", в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як саме винищувачі можуть пришвидшити перемогу України. Також він говорив про зброю до F-16 та свою реакцію на масове збиття російських літаків – читайте усе далі у матеріалі.

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Чи готовий Гемптон воювати за Україну

Ви сказали, що є достатньо американських пілотів, які готові захищати українське небо, якщо уряд розв'яже свої питання. В інтерв'ю "Голосу Америки" ви наголосили: "Я навіть сам поїду, я буду першим, розраховуйте на мене". Чи не передумали ви? Ви все ще готові захищати Україну у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія?

Звісно. І є невелика група пілотів, таких як я, які також готові робити для України те, що ми можемо.

Одна з найстрашніших місій

Ви провели 20 років і понад 600 бойових годин на найвідомішому у світі винищувачі F-16. Як ви починали свою кар'єру? Чи можете ви пригадати один із найнебезпечніших польотів на F-16?

Це серйозне питання. Я почав літати, коли мені було 16 років. Після університету мене зарахували до Військово-повітряних Сил. Потім почав літати на реактивних літаках і винищувачах. Я не можу придумати кращого способу, як провести наступні 20 років.

Виокремити одну небезпечну місію досить важко, але наведу один приклад. Це було під час останньої війни в Іраку, із Багдада виїжджали бронемашини та іракські танки. Все, що мені сказали, це те, що потрібна візуальна розвідка того, що відбувається там внизу, не зважаючи на всі системи з космосу і все інше, що ми маємо для спостереження. Треба було подивитися, що відбувається. Так і було.

Довелося спуститися під хмари, щоб зробити це. Там було багато ракет класу "земля-повітря" та зенітних установок. Це було близько до Багдада. Тому я зайшов через озеро на захід від Багдада, щоб уникнути ЗРК. Я з'ясував, що там було не просто кілька бронемашин. Насправді це були дві дивізії Республіканської гвардії, близько 500 танків і від 20 до 30 тисяч піхоти.

Звичайно, вони побачили мене приблизно в той же час, коли я побачив їх. Протягом божевільних 30 чи 45 секунд я думав, що вони мене вб'ють, тому що навколо мене все вибухало. Це відбувалося від хмар піді мною.

Пролітають кулі, стріляють ракетами класу "земля-повітря". Я досі не розумію, як саме мені вдалося вибратися, але, звичайно, я це зробив.

І це не одна з тих речей, про які ви думаєте, поки все не закінчиться. Ти знаєш, ти повертаєшся, все зроблено, ти на землі, а потім це тебе накриває. Що могло статися? Мушу дійсно сказати, що це була, мабуть, одна з моїх найстрашніших місій.

Полювання на Саддама Хусейна

Наскільки я розумію, ви були безпосереднім свідком деяких з найбільш історичних моментів служби армії США, включаючи допомогу в полюванні на Саддама Хусейна під час вторгнення США в Ірак у 2003 році.

Це був гарний день. Нам повідомили, що він намагався втекти з Багдада з деякими членами своєї сім'ї та друзями. Прямо в Багдаді на нього чекали гелікоптери. Ми ще не взяли місто, тож воно все ще було дуже добре захищене. Було завдання увійти і знищити гелікоптери, щоб він не міг втекти. І це саме те, що ми й зробили.

Знову ж таки, це була одна з тих місій, де, здається, всі цілилися "в ніс" мого літака.

Всюди кулі, ракети класу "земля-повітря" – чим завгодно стріляли в нас. Однак ми знайшли три гелікоптери і знищили їх ракетами Maverick. Це ракети класу "повітря-земля" та 20-міліметровою гарматою.

Про удари по території Росії

В інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" генерал-майор Патрік Райдер, речник Міністерства оборони США, відповів на запитання про "червоні лінії" для України щодо використання винищувачів F-16. Захід бачить використання Україною цих літаків лише в межах її суверенної території. Як ви вважаєте, чи може Україна використовувати F-16 для ударів по військових об'єктах на території Росії?

Я думаю, що якщо Україна отримає F-16, вона може використовувати їх як завгодно. Генерал Райдер, попри всю повагу, є офіцером зі зв'язків з громадськістю. Він не бойовий офіцер. Тож його розмови про "червоні лінії" – це трохи смішно, особливо в цьому контексті.

Я маю на увазі, що ви отримуєте артилерійські снаряди з Чехії, а також інші військові поставки з Франції, Великобританії, Сполучених Штатів, Нідерландів та багатьох інших країн. Тобто їх можна використовувати лише в межах України? Не думаю.

А як щодо Росії? Вони отримують поставки з Північної Кореї, Китаю, Індії. Вони хіба обмежують їх використання всередині Росії, так би мовити, "в ім'я міжнародних відносин"? Це безглузде поняття.

Ви можете використовувати літаки та зброю так, як вам потрібно.

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Чи допоможе F-16 повернути Крим

Ескадрилья F-16 з далекобійними боєприпасами може завдавати ударів по російських цілях на окупованій території, зокрема й на Кримському півострові. Літаки можуть вразити російські військові кораблі в їхніх портах або на більшій частині Чорного моря. Чи зробить F-16 деокупацію Криму більш досяжною та продуманою?

Я не знаю, що саме надійде вам разом з F-16, але з правильною зброєю все це можливо. У нас є засоби ураження, які можна використовувати з великої відстані. Однак у нас також є зброя, яка не гірша і зблизька. Що стосується Кримського півострова, то є кілька способів ускладнити перебування росіян там. Українці це знають, росіяни теж, тому вам не потрібно, щоб я про це говорив.

F-16 цілком здатний вразити всі ті цілі, про які ви згадали. По-перше, ви повинні контролювати небо над зоною бойових дій – це означає перевагу в повітрі та можливість збивати "МіГи та СУшки".

Якою може бути зброя до F-16

Наприклад, якою може бути зброя для F-16?

Для ураження цілей на землі?

Так.

Є крилаті авіаційні бомби, є ракети класу "повітря-земля", є багато планерної зброї. Також зброя, яка має двигуни та різні типи наведення, які можна використовувати залежно від навколишнього середовища та цілі.

Отже, знову ж таки, ми дивимося на ціль – на те, що ви хочете знищити. Тоді обираємо найкращу зброю для цього часу доби, цієї цілі та загроз у цій місцевості. Для того, скільки часу ми маємо на її використання і таке інше. І є з чого вибрати, тому я не сумніваюся, що ми оберемо те, що вам потрібно.

Ви також поділяєте думку про важливість зенітно-ракетних комплексів та сучасних засобів протиповітряної оборони для нагальної оборони повітряного простору України. Отже, як я розумію, це у поєднанні з пілотуванням F-16 перетворило б повітряний простір над Україною на безпольотну зону для росіян?

Так-так, подивіться, що з ними сталося в минулому, чи не так? Коли ви атакуєте, росіяни починають втрачати літаки, вони відводять літаки назад. Ви можете досить швидко замінити втрачене обладнання, так само як і росіяни, але вони не можуть замінити пілота, який готувався 30 – 35 років, щоб стати тим, ким він зараз є. Це дуже різні речі.

Тому росіяни дуже обережні щодо того, як і де розгортати своїх пілотів. Якщо вони зіткнуться з інтегрованою системою протиповітряної оборони України, наприклад, далекобійні Patriot, які працюють із системами меншої дальності, які у вас вже є, і з зенітними гарматами в поєднанні з винищувачами позаду них – то росіяни не зможуть увійти у ваш повітряний простір і робити все, що їм заманеться. А це означає, що ви можете контролювати свій повітряний простір, що ви і хочете зробити.

"З повітря війну не виграти"

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Як ви сказали, ніхто ніколи не вигравав війну з повітря, і нагадали, що можна програти війну, якщо не контролювати повітряний простір. Водночас як ви були впевнені, що зможете підняти МіГ-29 з землі і приземлитися назад. Ви зазначили, що управління всіма системами озброєння на F-16 – це зовсім інша історія. Що найскладніше в освоєнні F-16?

Я думаю, що найважче – це те, що ви щойно сказали. Ви знаєте, ми, пілоти, починали це робити з самого початку, тому у нас немає звичок, які потрібно забувати.

Українські пілоти, які проходять підготовку тут і в інших місцях, вони дуже круті. І я не сумніваюся, судячи з того, що я чую, у них все дуже добре. Однак їм довелося забути про деякі звички, які вони сформували під час польотів на "МіГах чи СУшках", і навчитися керуванню F-16.

Я не хочу заглиблюватися в те, що це все означає, тому що всі по той бік вашого кордону також це слухають. Утім це не те, з чим у ваших пілотів виникнуть проблеми. Я маю на увазі з опануванням, якщо вони будуть належним чином проінструктовані, якими вони і є.

Потім українські льотчики зможуть повернутися і навчити ваше наступне покоління пілотів, і так далі. Разом з цим приходить тактика й інші речі, які вони вивчають в поєднанні зі зброєю та літаком.

Це допоможе уникнути повторення того, що відбувається в Україні, що, на мою думку, є кінцевою метою після того, як ви виграєте цю війну.

Том Ріхтер, колишній пілот морської піхоти США, який літав на F-16, сказав, що якщо ви коли-небудь підійдете і покладете руки на МіГ-29 на авіашоу, а потім покладете руки на F-16 – ви відчуєте просто ззовні, наскільки F-16 є високотехнологічним літаком. Мовляв, це "Примадонна", вона дуже чутлива і потребує ретельного догляду.

Я не думаю, що F-16 – це "Примадонна". Я літав на ньому в пустелях, поганих погодних умовах, піщаних бурях, скелях і всьому іншому, так що це трохи перебільшено. Це не такий вже й ніжний літак.

Що стосується ваших пілотів, знову ж таки, я думаю, що найбільший виклик, з яким вони зіткнулися, це необхідність навчитися новому мисленню.

Як думати під час використання цього дуже просунутого літака й усієї цієї дуже прогресивної зброї?

Це змінює те, як ви думаєте тактично, щоб знищити й убити свого ворога. Я думаю, що разом з попереднім досвідом бойових дій в Україні це буде величезним надбанням для ваших Повітряних сил. Гадаю, що як тільки пілоти та літаки будуть на місці й уже виконуватимуть завдання, все зміниться і для Росії, і для України.

І ви праві, з повітря війну не виграти. Я це кажу, інші люди це говорять, це правда.

Але ви можете фактично програти війну, якщо ви не будете контролювати повітряний простір над головою. З повітря можна зробити дуже багато.

Вам потрібно працювати у взаємодії з військами на землі, танками, піхотою, спецназом. Ми називаємо це комбінованими військами. І ми дуже-дуже досвідчені в цьому, на мій погляд.

Подивіться на останню війну в Іраку. Це була четверта за величиною армія у світі. І ми пройшли через це менш ніж за місяць, вони капітулювали. Тож, це дуже правильна концепція, і це те, чого ваші пілоти також вчаться, коли вони проходять інструктаж на F-16.

Обслуговування F-16: деталі

Одним із факторів, який іноді губиться в публічних дискусіях про військову допомогу Україні, особливо щодо високотехнологічного літака F-16, є життєво важлива роль, яку відіграють різні люди на землі, щоб ці літаки та їхні системи озброєння працювали безпечно й успішно, в умовах високої інтенсивності бойових дій. Загалом, що потрібно для експлуатації цього винищувача четвертого покоління, або загалом F-16?

Це дуже гарне питання. Будь-який вдосконалений винищувач четвертого покоління потребуватиме більшого догляду, пов'язаного з електронікою й авіонікою.

Авіоніка, енергосистеми, радар – всі ці речі високо інтегровані. І потрібні дуже-дуже спеціалізовані знання, щоб мати змогу підтримувати їх у робочому стані.

І я знаю, що ці зусилля зараз докладають у ваших Повітряних силах, разом із отриманням F-16. Ваші ПС розумні. Вони знають, що ви просто не можете отримати літаки, поставити їх на злітну смугу та літати на них. Ви повинні мати все допоміжне обладнання, яке йде з ними.

І те ж саме для ваших власних "МіГів і СУшок". Я маю на увазі, що вони не можуть літати без постійної уваги до двигунів, до авіоніки, до управління польотом. Це все звичайні речі, притаманні всім сучасним винищувачам. Тому, на мою думку, це не такі вже й великі зміни для ваших техніків. Вони просто повинні мати відповідне обладнання та правильну інструкцію, так само як і пілоти.

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Щодо різниці між F-16 і російськими винищувачами, то у вас були критичні зауваження щодо Су-35. Визнаючи, що він виглядає вражаюче завдяки тому, що гарно пофарбований ззовні, ви заявили, що насправді це не такий вже й хороший літак. Чому ви так вважаєте?

Я мав на увазі, що не переоцінюю його. Це не літак, який підніметься в небо й очистить його від будь-якої загрози.

Росіяни, як ви знаєте, дуже добре вміють розповсюджувати пропаганду і хочуть, щоб усі боялися їх та їхньої техніки. І я думаю, що після двох років, коли українці давали росіянам добрячого прочухана по всій країні та за її межами, світ більше не сприймає це у такий спосіб.

Росіяни все ще хотіли б, щоб усі вірили, що їхні літаки набагато кращі, що їхні ракети – це промені смерті, як та гіперзвукова ракета, про яку вони так багато говорили, а виявилося, що насправді немає про що так сильно турбуватися. Я не переоцінюю Су-35 і Су-27, але й недооцінювати їх не треба.

Я пережив занадто багато в бойових діях, щоб ставитися до них зверхньо, розумієте? Я усвідомлюю, на що вони здатні, і знаю, як їх обіграти. Для мене це важливо, і так само відчувають інші.

Реакція на падіння російських літаків

У березні Україна повідомила про збиття понад 10 російських військових літаків за останні два тижні, що стало найбільшими втратами росіян із перших днів повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що такі збиття триватимуть і надалі, але що ви думаєте про ці операції?

Я підніс тост, випив горілки за українців після того, як почув цю новину. Це ще раз підтверджує те, що я щойно сказав. Вони – звичайні люди.

Ви захопили у полон достатньо росіян, ви збили достатньо їхніх літаків і знищили тисячі їхніх танків. Навряд чи вони непереможні і непробивні.

Тому я думаю, що до тих пір, поки Україна продовжуватиме отримувати те, що їй потрібно, ви виграєте війну.

Ваша мужність не згасне. Я не думаю, що український народ коли-небудь здасться. Тож це питання у продовженні постачання спорядження та зброї, яке вам потрібно для вашої боротьби.