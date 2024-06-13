Російські літаки випадково скинули майже 100 ФАБ на свої чи окуповані території, – ЗМІ

Російська армія за останні 4 місяці десятки разів випадково бомбардувала Бєлгородську область та тимчасово окуповані території України. Російські ПКС за цей час скинули щонайменше 93 авіабомби на ці регіони.

Про це стало відомо журналістам російського опозиційного медіа ASTRA, які посилаються на джерела в екстрених службах Бєлгородської області.

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Росіяни скинули 93 бомби на Бєлгородщину й окуповані території

Російські журналісти повідомили, що за 11 і 12 червня в Бєлгородській області знайшли щонайменше ще 5 авіабомб. Це сталося у селах Неклюдове, Новостроївка Цепляєво-друге, та у селищах Батрацька Дача і Ленінське.

У всіх п'яти випадках, за даними росЗМІ, ніхто не постраждав.

У виданні також нагадали, що 4 травня російський літак скинув бомбу ФАБ-500 на місто Бєлгород, в результаті чого було поранено 7 осіб, пошкоджено 31 будинок і 10 автомобілів. Російська влада вирішила приховати причину падіння цієї бомби, як і той факт, що вона була російською.

Таким чином, щонайменше 93 рази російські ПКС випадково бомбили Бєлгородську область і окуповані території України за останні 4 місяці,

– написали журналісти.

Російське ЗМІ також зазначило, що майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в окупованій частині Донецької області.

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