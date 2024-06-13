Російські літаки випадково скинули майже 100 ФАБ на свої чи окуповані території, – ЗМІ
Джерело:ASTRA
Російська армія за останні 4 місяці десятки разів випадково бомбардувала Бєлгородську область та тимчасово окуповані території України. Російські ПКС за цей час скинули щонайменше 93 авіабомби на ці регіони.
Про це стало відомо журналістам російського опозиційного медіа ASTRA, які посилаються на джерела в екстрених службах Бєлгородської області.
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Росіяни скинули 93 бомби на Бєлгородщину й окуповані території
Російські журналісти повідомили, що за 11 і 12 червня в Бєлгородській області знайшли щонайменше ще 5 авіабомб. Це сталося у селах Неклюдове, Новостроївка Цепляєво-друге, та у селищах Батрацька Дача і Ленінське.
У всіх п'яти випадках, за даними росЗМІ, ніхто не постраждав.
У виданні також нагадали, що 4 травня російський літак скинув бомбу ФАБ-500 на місто Бєлгород, в результаті чого було поранено 7 осіб, пошкоджено 31 будинок і 10 автомобілів. Російська влада вирішила приховати причину падіння цієї бомби, як і той факт, що вона була російською.
Таким чином, щонайменше 93 рази російські ПКС випадково бомбили Бєлгородську область і окуповані території України за останні 4 місяці,
– написали журналісти.
Російське ЗМІ також зазначило, що майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в окупованій частині Донецької області.
У Бєлгороді було влучання у багатоповерхівку
- У Бєлгороді 12 травня бомба влучила у багатоповерхівку. Внаслідок цього там обвалився під'їзд, а також загинули і постраждали люди.
- У міністерстві надзвичайних справ Росії вранці 13 травня повідомили, що звільнили з-під завалів 15 тіл. Серед загиблих щонайменше 2 дитини.
- Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков розповідав, що внаслідок інциденту у Бєлгороді постраждало 20 осіб, зокрема неповнолітні. За словами російських рятувальників, вдалося врятувати 17 осіб. Пошуково-рятувальну операцію було завершено загалом за добу.
- OSINT-аналітик Tendar заявляв, що цей будинок цілком могли обстріляти самі росіяни. Зокрема, він наголосив, що в будівлю могли влучити ззаду, тобто з півночі, або ж підірвати зсередини.
- Аналітик також відкинув звинувачення України в обстрілі багатоповерхівки в Бєлгороді. Він також порівняв цю подію з терактами, які трапилися у Москві 1999 року, вказавши на схожість ситуацій.