Фабрику повидла у Львові перетворять на незвичний арт-простір: візуалізація проекту
На території колишньої фабрики спиртових напоїв у Львові, більш відомої як Фабрика повидла, створять мистецький простір.
Виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на території Фабрики повидла на вулиці Богдана Хмельницького, 124 у Львові.
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У 2019-му відродженням Фабрики повидла у Львові займатиметься фонд австрійського мецената Гаральда Біндера, який викупив будівлі ще у 2015-му році.
На території будівлі створять центр сучасного мистецтва Jam Factory, в якому об'єднають сучасне мистецтво, театр, музику, кіно- та студійні майстерні.
Візуалізація проекту реконструкції Фабрики повидла у Львові
З візуалізації проекту видно, що на території будівлі облаштують відкриту та закриту сцени, виставкову галерею, громадський простір і кафетерій.
На території Фабрики повидла у Львові створять арт-простір
Візуалізація реконструкції Фабрики повидла у Львові
Згідно з проектом реконструкції будівлі, її частину збудовану в 30-х роках, збудують. Арт-центр Jam Factory планують відкрити у 2020 році.
Що відомо про Фабрику повидла у Львові?Унікальна архітектурна споруда в неоготичному стилі була збудована на початку ХХ століття для "Фабрики спиртових виробів та підсолоджених трунків "Й. Кронік і син".
За радянських часів тут розташовувався винзавод, а у 1970-х підприємство перетворили на цех переробки овочевої фабрики.
Назву "Фабрика повидла" вигадали художники, які використовували будівлю у 2009-2010 роках.