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      Фактично, це така узурпація влади, – Садовий щодо законопроєкту про децентралізацію

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      Андрій Садовий / 24 канал

      У грудні 2019 року президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт зі змінами до Конституції щодо децентралізації влади. Згодом профільний комітет повернув законопроєкт на доопрацювання, а вже новий варіант відкликав сам Зеленський.

      У документі, зокрема, йшлося про те, що префект, який має бути замість керівника області, мав право зупиняти будь-яке рішення органів місцевого самоврядування. Крім цього, за його ініціативи президент міг усувати будь-якого голову на невизначений термін. Фактично, це узурпація влади, але все має робитися в межах чинного законодавства. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

      Читайте також: Децентралізація Зеленського: чому Рада не підтримує зміни до Конституції

      На думку політика, обласні адміністрації вичерпали себе як клас, їх потрібно забрати. Натомість має бути невеликий офіс, що допомагатиме місцевому самоврядуванню комунікувати з урядом. Саме останньому має підпорядковуватися новостворений орган.

      Таке поняття, як районні адміністрації, також абсурд. Районні ради – до кінця не розумію, чим вони займаються. Треба скорочувати кількість бюрократичного апарату, а лишати невелику кількість людей, які будуть допомагати,
      – пояснив Андрій Садовий.

      Мер Львова відзначив, що за час його перебування на цій посаді ніхто з державної влади не звернувся до нього з пропозицією допомогти.

      19 грудня міські, селищні, сільські голови, голови об'єднаних територіальних громад та експерти з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування зробили спільну заяву з приводу реєстрації у Верховній Раді законопроєкту про внесення змін до Конституції України. Однією із головних прохань у зверненні стало створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції.

      Андрій Садовий був одним із тих, хто підписав цю заяву. За його словами, майданчики для відкритого обговорення досі не створені. Він зазначив, що в багатьох людей у владі є така ілюзія, ніби саме вони знають, як все має бути. Однак, в країні є мудрі українці, тому потрібно радитися, зустрічатися, спілкуватися.

      Ви думаєте, що хтось запросив мерів чи мудрих авторитетних людей на якусь глибшу розмову? Закриваються в кабінетах, думу думають, потім дають кінцевий продукт, який є сирий і непідготовлений. Вони лупляться головою в штангу, потім йдуть назад і чекають, якби воно пролізло,
      – наголосив мер міста Львів.

      Міський голова поділився, що від Верховної Ради вони очікують виважених і коректних законів, які робляться не на рік, а на наступні 30-50. 

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини політики Новини України Андрій Садовий Децентралізація Законодавство Новини Львова
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