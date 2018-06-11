Розробники Fallout 76 підтвердили чутки та побоювання щодо нової гри

В рамках прес-конференції на виставці E3 2018 компанія Bethesda Softworks розповіла всі деталі гри Fallout 76 та продемонструвала перші нарізки геймплея. Після неочікуваного анонсу в кінці травня, серед фанатів почало ширитися чимало чуток та здогадок, проте Тодд Говард припідняв завісу таємничості над проектом.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також: Довгоочікувана гра Cyberpunk 2077: перший трейлер показали на конференції E3 2018

Чутки щодо гри виявилися правдивими: Fallout 76 – це онлайновий екшен на виживання у всесвіті, де на США обрушилися ядерні ракети. Як вихідцям з Притулку 76 гравцям належить відправитися в пустки і побудувати собі Рай. Гра, як можна було побачити вже в тизері, буде приквелом, який розповість про події, що передували найпершим частинах легендарної серії.

Незважаючи на мультиплеєрну спрямованість, Fallout 76 можна буде проходити і в гордій самоті, але це буде досить складно: навколо величезні монстри і ворожі гравці. Як тут створити затишну комуну, якщо який-небудь особливо запопадливий геймер візьме і запустить де-небудь в окрузі ядерну ракету?

Крім захоплюючого геймплея Тодд Говард пообіцяв привести в порядок графіку: Fallout 76 хизується новою системою рендеринга, поліпшеним освітленням, а кількість деталей на екрані збільшили в 16 разів у порівнянні з Fallout 4. І це при тому, що новинка має доволі серйозний масштаб: ігровий світ буде рівно в чотири рази більше, ніж у попередниці.

Читайте також: Компанія Electronic Arts влаштувала грандіозний розпродаж: які ігри стали доступнішими

Варто зазначити, що Fallout 76 вийде вже 14 листопада 2018 року на PC, PlayStation 4 та Xbox One.

Офіційний трейлер Fallout 76 – дивіться відео

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.