10 корисних фраз, які допоможуть навчити дітей їсти менше солодощів

Після насичених цукерками та десертами свят може бути важко налаштувати дітей на здоровий спосіб життя з меншою кількістю цукру. Експерти запевняють, що цілком нормально обмежувати малечу солодощами і робити це ви можете без сварок та плачу.

Чудово буде навчити дітей ласувати солодким інколи, а не постійно, передає видання Mother.ly.

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Ось кілька фраз, які допоможуть вашим дітям їсти менше цукру, не створюючи плачу та сварок у сім’ї.

Солодощі лише на свята та день народження, але не на кожен день

Говоріть дітям, що ласувати тортиком чи цукерками варто лише на святкові події. Ви можете наголосити, що одні страви варто їсти в особливих випадках, а інші – корисні страви – ми їмо щодня, щоб мати міцні тіла і почувати себе добре.

"Я відчуваю себе набагато краще, коли їм багато фруктів і овочів"

Замість того, щоб робити акцент на тому, чому цукор поганий, спробуйте зосередити увагу малечі на всіх вагомих причинах їсти здорову їжу. Ви можете говорити про те, як вживання моркви дає нам покращення зору, або, що вживання капусти допомагає нам почуватися добре і мати багато енергії для ігор.



Овочі та фрукти корисні для дітей / Фото adokcheon

"Який фрукт ви б хотіли взяти під час обіду?"

Будьте щедрі, дозволяючи дитині вибирати, які здорові продукти їсти. Два-три варіанти – це добре. Ви можете дозволити їм вибрати фрукти в продуктовому магазині або запропонувати щось на вибір.

Коли ви самі обиратимуть солодкі фрукти, вони забуватимуть про шкідливі солодощі.

"Давай подивимось, чи зможемо зробити веселку на тарілці"

Хто не любить веселок? Використовуйте її універсальну привабливість на свою користь і заохочуйте дітей робити власні їстівні веселки.

Зробіть додаткову забаву, написавши список кольорів олівцями (один олівець для кожного кольору веселки) та візьміть його з собою до продуктового магазину. Нехай ваша дитина обирає один овоч чи фрукт відповідного кольору.

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Наприклад, можна зробити веселку з кавуна, апельсину, дині, ківі, виноград, слива, чорниці.

Ви можете вибрати одну цукерку на вечерю, але це не вибір для закуски

Переконайтеся, що діти знають, що вони можуть насолоджуватися цукерками. Замість того, щоб сказати, що цукерки псують зуби, просто дайте їм знати, коли ними можна ласувати. Це може бути, до прикладу, лише в вечір п’ятниці чи на свята тощо. Наявність чіткої межі допоможе зменшити постійні благання про солодке.

Солодощі стають особливими, коли їх немає кожного дня

Поговоріть зі своєю дитиною про те, що солодощі є частиною задоволення на свята.Скажіть, що це особливі традиції, якими ми насолоджуємось щороку, і вони допомагають зробити канікули "магічними".

Додайте, що так само не було б весело, якби ялинка стояла цілий рік або щодня всі одягали новорічні костюми. Поясніть, що цукерки – не такі веселі, якщо ми їмо їх безперервно.

"Я помітила/в, що ви погано спали після того, як наїлися солодкого ввечері"

Ви можете пояснити вплив цукру на організм. Іноді варто сказати те, що цукор поганий, але це не означає, що ви не можете його істи. Просто скажіть їм прямо, що цукор погіршує сон, концентрацію або будь-які інші ефекти, які ви бачили.