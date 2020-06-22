П’ятеро підприємців поділилися власним досвідом та довели, що відкрити успішну справу до 25 років – цілком реально. До того ж, зробити це можна не у великому місті, а й у звичайному містечку.

Як пише видання Вільне Радіо, ці люди прийшли до успіху власним шляхом, зазнаючи поразок та отримуючи перемоги. Що їх мотивувало, а що руйнувало все – читайте у матеріалі.

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Власний спортивний клуб

24-річний Іван Суханов зараз є власником спортивного клубу Pride. Хоча раніше він півтора року працював у звичайній спортивній школі. "Я займався з дитинства спортом, потім навчався у педагогічному училищі на вчителя фізкультури, потім – у педагогічному університеті на тренера", – каже хлопець.

Так, він зрозумів, що робота у державній установі – не для нього і вирішив створити власний спортклуб. І йому це вдалося у 2016 році. Гроші на старт він взяв зі своїх заощаджень, які почав відкладати ще в студентські роки. І оскільки капітал був скромним, він починав з малого.



Іван Суханов відкрив спортивний клуб / Фото Вільне Радіо

"Тоді у клубі був лише один зал без сучасного ремонту. Пошарпані стіни завішували шторами, а боксерські знаряддя заклеювали скотчем. Не було ані дзеркал, ані роздягалень з душовими. Але до клубу прийшли перші клієнти, і я почав відкладати частину грошей на розвиток бізнесу", – каже Іван.

І поступово бізнес почав набирати обертів. З часом хлопець орендував сусіднє приміщення, яке перетворив на тренажерну залу.

Після цього зробив ремонт, облаштував чоловічу та жіночу роздягальні, обладнав зали боксерськими грушами й сучасними тренажерами. Але деякі знаряддя Іван залишив на своїх місцях, адже вони не тільки ще в доброму стані, а й нагадують про те, з чого все починалося.

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Поради молодим підприємцям. Свій бізнес Іван називає успішним. За словами підприємця, відкривати власну справу в молодому віці дуже складно, але в цього є і свої переваги. "Ти вже не залежиш ні від кого. Ти сам собі начальник і сам собі диктуєш умови", – каже власник спорт-клубу.

Так, Іван вважає, що важливим для підприємця має бути вміння спілкуватися з людьми та знаходити компроміс. Бо, як каже хлопець, "не буде людей – не буде й бізнесу".

Студентське кафе

20-річний Данило Москот, не дивлячись на його юний вік, вже є успішним підприємцем. Адже власну справу він відкрив ще у 19 років, а ідея створення до нього прийшла ще у 17.

Данило – студент Горлівського інституту іноземних мов. Але з початком бойових дій його навчальний заклад переїхав у Бахмут. І оскільки спеціального місця, де студенти могли пообідати, довгий час не було, хлопець запропонував адміністрації закладу облаштувати на першому поверсі кафетерій.



Так виглядає студентське кафе Данила

"Керівництво радо згодилось і мені надали деякі матеріали на ремонт, а також виділили працівників, які безкоштовно здійснили всі роботи", – каже Данило.

Влітку хлопець поїхав за кордон на заробітки для власної справи, поки в інституті тривав ремонт приміщення. Додому Данило повернувся з великою сумою грошей, яку і направив на старт бізнесу. Ще частину грошей довелося взяти в борг.

Хлопець каже, що зараз його бізнес розвивається добре. Адже студентів стає більше. Данило планує оновити меблі й докупити обладнання у студентському кафе.

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Підприємець зізнається, що значною перевагою для молодого бізнесмена є відсутність конкуренції, особливо в холодний період. "Студентам взимку важко виходити кудись за їжею, а в інституті є тільки наш кафетерій", – каже хлопець.

Бізнес, який почався з графіті

25-річна художниця Марія Вишедська вже кілька років малює на фасадах будівель чудернацькі малюнки. Цікаво, що поруч вона залишає підпис "Маша малює", який веде на її сторінку в інстаграмі.

Як виникла ідея заробляти на творчості? Марія зізнається, що ідею підказав її чоловік Ростислав. В нього були друзі, які перетворили своє захоплення на джерело прибутку.



Марія Вишедська малює на плакаті / Фото Старобільск

Так, у 2016 році дівчина зареєструвалася на платформі творчих людей та майже одразу вона отримала перше замовлення – розробити сюжети для листівок. Художниця стверджує, що їй пощастило, бо зазвичай на першого клієнта доводиться довго чекати.

Згодом стало все більше охочих отримати ексклюзивний малюнок від дівчини. "Відтоді, як ми почали цим займатися, люди пишуть досить часто. Але ми не завжди сходимось у стилі й у тому, якою має бути поверхня, бо не кожна підходить. І не кожному вистачає грошей придбати матеріали", – каже мисткиня.



Тому для клієнтів Марія створила спеціальний альбом, куди викладає ескізи малюнків на різні теми. Потенційний замовник може переглянути всі та обрати для свого проєкту найцікавіший. Однак, дівчина також може розробити унікальний ескіз, якщо клієнт хоче втілити свій власний задум.

Цікаво те, що в цій справі дівчині не потрібна мотивація, адже вона поєднує улюблену справу з заробітком. Грошей, які мисткиня заробляє на творчості, їй вистачає.

З землеробника у відеографа

23-річний Олександр Рукін працює у відеографії вже понад 5 років, і у портфоліо має сотні напрацювань. А почалося все ще зі студентських років.

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"Після школи я вступив до університету на інженера-землевпорядника. І почалося: зніми щось там, зніми щось тут. Мені подобалося, але згодом я зрозумів, що на цьому можна заробляти гроші. Спочатку з когось я брав гроші за зйомку, а з когось не брав. Тоді вирішив напрацювати портфоліо", – каже Олександр.

А чому він не одразу пішов навчатися на відеографа? Бо туди було складно вступити. Конкурс був – 11 людей на місце. Але хлопець не шкодує, адже вже має великий досвід у цій справі та постійно займається самоосвітою.



Олександр Рукін знімає весілля / Фото Вільне Радіо

Зараз в портфоліо підприємця відео різного спрямування: соціальна реклама, весілля, політична реклама, свята та корпоративи, музичні кліпи тощо. Олександр заробляє на життя тільки замовленнями.

За словами Олександра, основне кредо в бізнесі – робити так, аби за якість не було соромно. "У нас люди такі, звикли економити, багато хто замовляє, наприклад, рекламу, але ставить певні рамки – "Хочу дешево". Але я за якість, роблю все, аби кінцевий продукт був дійсно якісним", – додає відеограф.

Створення власного проєкту "Вільне радіо"

Цікаво що у свої 23 роки Анастасія Шибіко успішно керує проєктом "Вільне радіо". Почалося вже також під час студентських років – у Львові Анастасія спробувала себе у ролі менеджерки кількох медійних проєктів та віддалено співпрацювала з різними ЗМІ.

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Вже після отримання диплому у 2017 році вона почала замислюватися над створенням власної справи, яка б приносила задоволення, була корисною для інших і допомагала змінювати країну на краще.

Так, за деякий час, зустрівши круту команду, Анастасія переїхала зі Львова до Бахмута, де почала розвивати свою справу. Фінансову підтримку проєкту надають міжнародні донори. Цікаво, що біля себе молода директорка зібрала таку ж юну команду.



Анастасія Шибіко створила Вільне Радіо / Фото Вільне Радіо

Керівниця зізнається, що для підтримання високої якості доводиться жертвувати вільним часом. "Я навіть після наркозу відповідала на якусь робочу пошту і повідомлення, а під час відпустки замість пляжу сиділа в кафе, бо там була розетка", – додає Анастасія Шибіко.

Підприємниця впевнена, що відкривати свою справу варто в молодості, бо потім буде пізно і вже по-іншому сприймаються складнощі.