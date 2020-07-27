Кожна дитина – це маленька особистість і вона, незалежно від віку та статі, потребує розуміння і хоче мати здорові стосунки з батьками. Проте дорослі часто припускаються певних помилок у спілкуванні.

Психологиня Вікторія Юдковська розповіла, як побудувати взаємовідносини з дитиною, і що робити коли вона починає відстоювати власні кордони, пише видання "Гуляйполе".

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Які важливі кроки мають зробити батьки назустріч своїй дитині? До того, коли дитині виповниться 10-11 років, її стосунки з батьками мають вже сформуватися дружніми та здоровими. Щоб вона могла довіряти дорослим свої переживання та думки.

Як побудувати здорові стосунки з дитиною.

Крок №1: сприймайте дитину такою, якою вона є

Незалежно від віку дитини, батьки повинні завжди приймати її такою, якою вона є, незалежно від її здібностей, задатків чи поглядів. Адже саме це і створює фундамент ваших взаємовідносин.

Окрім того, потрібно прощати дитині її помилки та недоліки, адже вона теж має на них право, як і всі інші люди.

Крок №2: обійміться

Замість того, щоб кричати на дитину через якусь неприємність, краще обійміть її. Оскільки, за словами психологів, обіймати свою малечу варто не менше 8 разів за день. Тому завжди протягом дня знаходьте час для тактильного контакту з дитиною.

Обійми та конструктивний діалог – це найкращий шлях до порозуміння та побудови довірливих стосунків. І пам’ятайте, що ваша дитина не погана, поганим може бути лише її вчинок.



Обіймайте дитину частіше / Фото learning

Психологиня додає, що старша дитина чи підліток може у певний період відмовлятися від обіймів. І це нормально, не наполягайте на цьому, адже у кожної людини свої межі особистого комфорту

Крок №3: навчіть дитину виявляти власні почуття

Щоб дитина не боялася розповідати батькам про власні почуття, дорослі повинні самі говорити про свої почуття. До прикладу, "мені сумно, бо…", "я радію, бо.." і т.д. Питайте в дитини, як вона себе почуваєш, через що ображена.

Така зацікавленість та абсолютна відкритість у спілкуванні є важливою і батькам необхідно не допускати коротких відповідей, типу "угу", "ага" і "ну все ж добре?", якщо дитина вам розповіла щось, що її хвилює. Бо іноді вона хоче поділитись з вами своєю радістю, але ваше чергове "угу" відбиває потребу розповідати щось.

У будь-якому віці ваші діти повинні бути впевнені, що вони можуть щось розповісти батькам і отримати мудру та конструктивну пораду

Крок №4: спільне дозвілля

Обов’язково необхідно проводити вільний час разом з дитиною. Створіть певні сімейні традиції, де будете проводите час з малюками, граючись в ігри, досліджуючи щось чи просто спілкуючись. Все залежить від віку дитини.

Що важливо для підлітка? Старшим дітям необхідно, аби їх поважали, як особистість і водночас любили, але не тиснули. Адже у підлітковому віці дитина найбільше відчуває тиск ззовні.

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Що робити, коли вас пересилюють емоції? Психологиня радить, коли дитина, наприклад, брязнула дверима чи щось вигукнула, не продовжувати спілкування в цей момент. Краще дайте дитині спокій на певний час і самі заспокойтеся. Всі конструктивні розмови потрібно проводити, коли емоції "вляжуться".

Як налагодити спілкування з дорослими дітьми?

Дайте дорослій дитині можливість самій робити помилки та здобувати свої перемоги. Дорослих сина чи доньку вже пізно вчити певним поглядам на життя.

Так, батькам складно бачити, що дитина робить помилку і отримає болісний досвід. Але це вже доросла особистість, і вона має отримати цей досвід, бо це її життя. А батьки в цей момент можуть дати дитині свою любов і підтримку.