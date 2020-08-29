В Україні осінь – чи не найпопулярніша пора для весіль. Після усіх церковних постів, яких часто дотримуються українські християни, а також після відпусток та особливо у цей рік пандемії коронавірусу, закохані пари планують свої особливі святкування саме восени.

Для поціновувачів краси, вільного простору та відсутності прив'язки до ресторану чи РАЦСу у стінах державних структур, пари все частіше роблять виїзні церемонії одруження, де можна вдосталь погратись з фантазією. Українські декоратори останніми роками перейняли досвід від західних організаторів і тепер можуть влаштувати свято весілля не гірше, ніж за кордоном. Про це повідомляє 24 канал.

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Чимало ресторанів зараз пропонують красиві "простори" поза містами, де можна "привезти" власну кухню, тобто кейтеринг, оформити зал чи подвір'я у такому стилі, як цього забажають наречені, а неймовірна природа лише доповнить усю атмосферу свята. До слова, чудовою альтернативою весілля на вулиці можна вважати свято "Холостяка" 10 сезону Нікіти Добриніна, який разом із коханою Дашою Квітковою організували на березі Дніпра у Києві.

Жовте листя, сухоцвіття, плетені декорації, килими, гарбузи та багато інших деталей декору ви можете знайти навіть у себе вдома. Тому пропонуємо найкрасивіші весільні церемонії та фотосесії, які можна влаштувати восени у день вашого весілля.

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