Діти, які люблять читати, краще навчаються в школі: дослідження

Для деяких людей книги – це чудовий час для розвитку та розваг. До того ж, як показує нове дослідження, хороша книга може підвищити навички грамотності учні більше, ніж навчальний матеріал. Вчені впевнені, що регулярне читання улюблених книг може значно покращити успішність дитини в школі.

Так вважають дослідники з університету Малаги в Іспанії та Університетського коледжу в Лондоні. В дослідженні взяли участь понад 43 тисячі іспанських студентів віком від 10 до 11 років. Потім цих же учнів переоцінили у віці 13-14 років.

Цікаво! Як робити уроки з дітьми: цікаві лайфхаки від бабусь та дідусів

Учні, які три місяці читали книги поза школою, на 0,22 бала підвищили свої середні оцінки. Зокрема, переваги помітили у тих дітей, які читали великі книги та романи, а не комікси, газети, журнали чи навіть короткі оповідання.

Дослідження також виявило кілька цікавих статистичних даних щодо відмінностей у читанні різних груп студентів. Наприклад, дівчатка, як правило, читають більше книжок, оповідань та газет, а хлопчики віддають перевагу коміксам чи журналам.



Дитина читає книгу вдома / Фото УП.Життя

Крім того, студенти з "сприятливого походження" зазвичай читають більше, ніж діти, народжені в сім'ях нижчого класу.

Як привити дитині любов до читання

Як писали журналісти 24 каналу раніше, для того, щоб дитина почала любити читати, батьки повинні дозволяти їй читати вголос, читати там, де заманеться, перечитувати улюблені книги та не примушувати дитину дочитувати книгу до кінця.

Дозвольте дитині вибрати книжку самостійно. Ви можете скласти список улюблених книжок вашої дитини та почати з них. Але не варто обмежуватися лише художніми книжками. Оберіть цікаву статтю з енциклопедії, яка можуть допомогти вашій дитині в навчанні.

Цікаво! 5 ознак, що ваша дитина буде розумніша за однолітків

Не соромтеся використовувати експресію і додавати театральності своєму читанню. Розіграйте ролі, використовуючи різні тембри голосу, емоційне наповнення та міміку для того, щоб передати зміст історії, яку читаєте, та наділяйте персонажів різними голосами.

Також варто перечитувати книжки, якщо дитина цього хоче. За словами фахівців, багаторазове читання однієї книжки дуже допомагає в розвитку мовних навичок та суттєво покращує осмислення практики читання.

Більш порад про те, як виховати у дитини любов до читання книг – дивіться тут.