Ідеї оригінальних сімейних фотосесій на осінь: мила фотодобірка та поради

Сімейні фото можна зробити веселими та дуже щирими. А підготовка до такої фотосесії разом з дітьми – це гра, проте результат – відмінні фотографії, які можна буде розглядати не один рік.

Осінь – це прекрасна пора, яскраві кольори, тому саме в цей сезон можна зробити незабутні фото з найближчими для вам людьми.

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Ідеї для сімейної фотосесії на вулиці

Основна частина фотографій, зроблених в осінньому парку або лісі, рясніє величезною кількістю опалого листя. Проте, його можна не тільки підкидати, у листі можна сховатися! Такий варіант стане милим у рамках дитячої фотосесії

1. Пікнік на природі

2. Фото з осінніми листочками



Створіть для дітей особливу атмосферу

Доречно згадати про трендове сьогодні поняття double dressing – коли батьки і діти одягнені однаково. Але це зовсім не означає, що однаково повинні бути одягнені абсолютно всі члени сім’ї. Схожими можуть бути мама з донькою, тато з сином, мама з сином, тато з донькою тощо.

3. Мильні бульбашки

4. Їзда на велосипеді, на роликах



Не соромтеся обійматися на цілуватися на фото

Осіння фотосесія дарує чимало позитивних кадрів. Серед таких – фотографії із використанням фруктів і овочів. Для сімейної фотосесії восени можна накрити стіл, розмістивши на ньому щедрі дари природи – фрукти, овочі, квіти.

5. Прогулянка в парку, в лісі – красива природа на фоні

6. Сім'я на дачі або в саду (збір врожаю) – можна додати цікавий одяг, наприклад чоботи, солом'яні капелюхи, сорочки в клітинку.



Додайте до фото цікаві деталі

Але не забудьте про домашніх вихованців. Принаймні собака точно зрадіє можливості пробігти разом з вами і всієї вашою родиною по жовтим листям.т Звичайно, з тваринами трохи складніше, проте це буде дуже креативна і цікава фотосесія.

7. Батьки або діти в рамці

8. Ігри з тваринами, прогулянка з собакою



Фото дітей з домашніми тваринами виглядають дуже щиро

Мальовничі декорації або яскравий реквізит у кадрі гарантують відмінний результат і передадуть осіннє диво на фото.

9. Ігри в м'яч

10. Запуск повітряного змія



Яскраві аксесуари чудово підійдуть для фото

Щоб не загубитися у цьому кольоровому різноманітті, потрібно вгадати із відтінком одягу для осінньої фотосесії. Найбільш виграшно виглядатимуть речі холодних відтінків зеленого і синього. Прихопіть із собою м’який шарф, теплий плед, фрукти або якісь аксесуари.

Ідеї фотосесій на осінь у фотодобірці