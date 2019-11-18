Ідеї оригінальних сімейних фотосесій на осінь: мила фотодобірка та поради
Сімейні фото можна зробити веселими та дуже щирими. А підготовка до такої фотосесії разом з дітьми – це гра, проте результат – відмінні фотографії, які можна буде розглядати не один рік.
Осінь – це прекрасна пора, яскраві кольори, тому саме в цей сезон можна зробити незабутні фото з найближчими для вам людьми.
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Ідеї для сімейної фотосесії на вулиці
Основна частина фотографій, зроблених в осінньому парку або лісі, рясніє величезною кількістю опалого листя. Проте, його можна не тільки підкидати, у листі можна сховатися! Такий варіант стане милим у рамках дитячої фотосесії
1. Пікнік на природі
2. Фото з осінніми листочками
Створіть для дітей особливу атмосферу
Доречно згадати про трендове сьогодні поняття double dressing – коли батьки і діти одягнені однаково. Але це зовсім не означає, що однаково повинні бути одягнені абсолютно всі члени сім’ї. Схожими можуть бути мама з донькою, тато з сином, мама з сином, тато з донькою тощо.
3. Мильні бульбашки
4. Їзда на велосипеді, на роликах
Не соромтеся обійматися на цілуватися на фото
Осіння фотосесія дарує чимало позитивних кадрів. Серед таких – фотографії із використанням фруктів і овочів. Для сімейної фотосесії восени можна накрити стіл, розмістивши на ньому щедрі дари природи – фрукти, овочі, квіти.
5. Прогулянка в парку, в лісі – красива природа на фоні
6. Сім'я на дачі або в саду (збір врожаю) – можна додати цікавий одяг, наприклад чоботи, солом'яні капелюхи, сорочки в клітинку.
Додайте до фото цікаві деталі
Але не забудьте про домашніх вихованців. Принаймні собака точно зрадіє можливості пробігти разом з вами і всієї вашою родиною по жовтим листям.т Звичайно, з тваринами трохи складніше, проте це буде дуже креативна і цікава фотосесія.
7. Батьки або діти в рамці
8. Ігри з тваринами, прогулянка з собакою
Фото дітей з домашніми тваринами виглядають дуже щиро
Мальовничі декорації або яскравий реквізит у кадрі гарантують відмінний результат і передадуть осіннє диво на фото.
9. Ігри в м'яч
10. Запуск повітряного змія
Яскраві аксесуари чудово підійдуть для фото
Щоб не загубитися у цьому кольоровому різноманітті, потрібно вгадати із відтінком одягу для осінньої фотосесії. Найбільш виграшно виглядатимуть речі холодних відтінків зеленого і синього. Прихопіть із собою м’який шарф, теплий плед, фрукти або якісь аксесуари.
Ідеї фотосесій на осінь у фотодобірці