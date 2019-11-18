Ідеї оригінальних сімейних фотосесій на осінь: мила фотодобірка та поради

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Ідеї оригінальних сімейних фотосесій: мила фотодобірка / Pinterest

Сімейні фото можна зробити веселими та дуже щирими. А підготовка до такої фотосесії разом з дітьми – це гра, проте результат – відмінні фотографії, які можна буде розглядати не один рік.

Осінь – це прекрасна пора, яскраві кольори, тому саме в цей сезон можна зробити незабутні фото з найближчими для вам людьми.

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Ідеї для сімейної фотосесії на вулиці

Основна частина фотографій, зроблених в осінньому парку або лісі, рясніє величезною кількістю опалого листя. Проте, його можна не тільки підкидати, у листі можна сховатися! Такий варіант стане милим у рамках дитячої фотосесії

1. Пікнік на природі

2. Фото з осінніми листочками

Створіть для дітей особливу атмосферу
Створіть для дітей особливу атмосферу

Доречно згадати про трендове сьогодні поняття double dressing – коли батьки і діти одягнені однаково. Але це зовсім не означає, що однаково повинні бути одягнені абсолютно всі члени сім’ї. Схожими можуть бути мама з донькою, тато з сином, мама з сином, тато з донькою тощо.

3. Мильні бульбашки

4. Їзда на велосипеді, на роликах

Не соромтеся обійматися на цілуватися на фото
Не соромтеся обійматися на цілуватися на фото

Осіння фотосесія дарує чимало позитивних кадрів. Серед таких – фотографії із використанням фруктів і овочів. Для сімейної фотосесії восени можна накрити стіл, розмістивши на ньому щедрі дари природи – фрукти, овочі, квіти.

5. Прогулянка в парку, в лісі – красива природа на фоні

6. Сім'я на дачі або в саду (збір врожаю)  – можна додати цікавий одяг, наприклад чоботи, солом'яні капелюхи, сорочки в клітинку. 

Додайте до фото цікаві деталі
Додайте до фото цікаві деталі

Але не забудьте про домашніх вихованців. Принаймні собака точно зрадіє можливості пробігти разом з вами і всієї вашою родиною по жовтим листям.т Звичайно, з тваринами трохи складніше, проте це буде дуже креативна і цікава фотосесія.

7. Батьки або діти в рамці

8. Ігри з тваринами, прогулянка з собакою

Фото дітей з домашніми тваринами виглядають дуже щиро
Фото дітей з домашніми тваринами виглядають дуже щиро

Мальовничі декорації або яскравий реквізит у кадрі гарантують відмінний результат і передадуть осіннє диво на фото. 

9. Ігри в м'яч

10. Запуск повітряного змія

Яскраві аксесуари чудово підійдуть для фото
Яскраві аксесуари чудово підійдуть для фото

Щоб не загубитися у цьому кольоровому різноманітті, потрібно вгадати із відтінком одягу для осінньої фотосесії. Найбільш виграшно виглядатимуть речі холодних відтінків зеленого і синього. Прихопіть із собою м’який шарф, теплий плед, фрукти або якісь аксесуари.

Ідеї фотосесій на осінь у фотодобірці

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Сімʼя Батьки і діти Новини культури Фото дня
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