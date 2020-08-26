Кабмін підготував законопроєкт, який допоможе іноземцям всиновити дітей з України
Україна врегульовує питання усиновлення дітей іноземцями в Україні та приєднується до Конвенції про захист дітей. Про це повідомив народний депутат фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко.
За словами Олексія Гончаренка у його телеграм-каналі, Україна наразі врегульовує питання усиновлення дітей іноземцями в Україні та приєднується до Конвенції про захист дітей. Кабмін вже підготував відповідний законопроєкт та зміни до законодавства, що мають гармонізувати процедуру усиновлення дітей іноземцями в Україні з процедурами інших держав-учасниць Конвенції. Новий законопроєкт також забезпечить дотримання основних прав дитини в таких ситуаціях.
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Нардеп також навів пропонований законопроект, який має бути внесений президентом Володимиром Зеленським.
Пропонований законопроєкт про всиновлення дітей іноземцями / Телеграм-канал
Пропонований законопроєкт про всиновлення дітей іноземцями / Телеграм-канал