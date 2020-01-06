Мама не змогла купити синові торт на свято, але їй допомогла чужа людина: зворушлива історія

Дуже багато людей у світі мають якісь проблеми: зі здоров’ям, психологічні чи фінансові. Деяким з нас вдається пройти всі труднощі самостійно, а іншим потрібна допомога. Так, одна жінка вирішила допомогти молодій мамі, яка не мала грошей, аби купити синові торт на день народження.

Б’янка Гарібай стояла в черзі в супермаркеті, коли помітила молоду маму, яка намагалася купити лише один шматочок торта для сина, передає видання Bored Panda.

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"Вона тримала немовля і поруч стояв маленький хлопчик, якому мама хотіла купити торт і пачку свічок на День народження. Загальна сума склала 5,57 доларів. Жінка почала оглядатися і дістала 2 долари, а потім почала рахувати монети. Тоді жінка сказала: "Мені просто потрібно переконатися, що я все ще матиму 2 долари, аби заплатити за бензин", – розповіла Б'янка.

Потім, за словами жінки, маленький хлопчик сказав їй: "Мамо, мені не потрібен торт на День народження. Але нам треба бензин, щоб я міг потрапити до школи". "Тоді мама поклала назад на прилавок свічки. Усі люди, які стояли в черзі, чули і бачили все, що відбувалося, але ніхто нічого не сказав", – додала очевидиця.

Цей випадок змусив Б’янку задуматися про власну маму, яка в минулому не мала грошей, коли виховувала її та брата, але ніколи цього не показувала.



Б'янка Гарібай разом з мамою та братом

Згадавши це, жінка схопила свічки, подарункову картку для покупок у супермаркеті та ще одну подарункову карту на бензин та вибігла на вулицю за молодою мамою, сказавши: "Пані, ви щось загубили".

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Після того, як мама хлопчика похитала головою, що це не її, Б'янка сказала: "Це твоє. Я отримала це за тебе. Я хочу, щоб ти взяла цю подарункову карту і зробила синові подарунок на День народження та заправила машину бензином. А ці свічки ваш син має задмухати, аби загадати бажання". Потім Б’янка розповіла, що ніколи раніше в житті не бачила когось ще більш вдячного.