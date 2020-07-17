Дизайн одягу є дуже прибутковим бізнесом. Тож, ми вирішили вам розповісти історію успіху відомо дизайнера Майкла Корса, який пройшов шлях від випускника коледжу до світового мільярдера.

Дитинство Майкла Корса

Майкл Корс – син екс-моделі Джоан Корс і Карла Андерсона. І коли Майклу було п'ять років, його мама знову вийшла заміж за Білла Корса. Тож, його справжнє ім'я Карл Андерсон, але він змінив своє їм'я. "Я виріс серед людей, які були одержимі модою", – каже Майкл, передає журнал "Волшебная".

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З ранніх років він відчував любов до моди. Його мати, коли виходила вдруге заміж, попросила 5-ти річного Майкла допомоги їй у розробці вінчального плаття. Тому не дивно, що конструювати власний одяг він почав в ранньому віці. Першим місцем комерційних експериментів став підвал рідного дому, який він назвав Icon Butterfly.

З чого все починалося

Вже у 1977 році Корс вступив до Технологічного інституту моди в Нью-Йорку, проте через дев'ять місяців він покинув навчання. А все тому, що йому випала можливість продавати свої розробки в нью-йоркському магазині Lothar's.



Майкл Корс в дитинстві та юності / Фото biografii

Згодом, коли покупці побачили його колекції на вітрині магазину, він зміг продати свої проекти в легендарний магазин Bergdorf Goodman, і його кар'єра почалася саме так.

Майкл Корс почав свою однойменну колекцію в 1981 році, а вже у 1984 році провів своє перше шоу на злітно-посадковій смузі. Дизайнер одразу отримав безліч шанувальників, зокрема і знаменитостей – від Арети Франклін до Шерон Стоун і Кортні Лав.

Криза у 1990-х роках

Майкл Корс вважає 1990-ті роки точкою кризи у своїй кар'єрі через поєднання фінансових проблем і економічного спаду.

Відомо, що у 1993 році він навіть подав заяву про захист від банкрутства, коли італійська компанія відмовилася продовжувати випуск його недорогої ліцензійної колекції KORS Michael Kors.

"Відверто кажучи, це була комбінація багатьох речей, в тому числі втрати великої кількості магазинів, бутиків, які припинили свою діяльність. За останні два роки ми втратили від 15 до 20 магазинів по всій країні", – зізнався Майкл.

Робота в бренді LVMH Cеline

Корс зміг відновити свою популярність у 1997 році, коли LVMH інвестував в його компанію, і він запустив лінійку одягу. У тому ж році його найнялий в якості дизайнера LVMH Cеline, а в 1998 він став креативним директором бренду. Він зміг змінити бренд Cеline за допомогою готових колекцій та аксесуарів. Він залишався в компанії до 2004 року, коли вирішив піти, щоб створити власний бренд.



Магазин Michael Kors

Створення власного бренду

У 2004 році дизайнер запустив лінію аксесуарів MICHAEL Michael Kors, яка розширилася до парфюмерії, годинників і сумок, а також відкрив магазини по всій країні. Він також підписав договір з Project Runway, де став суддею колегії у світу моди.ї

Вже у 2011 році його холдинкова компанія Michael Kors стала дуже популярною. До 2014 року він став мільярдером після того, як акції його компанії подорожчали на 18%. Forbes повідомив, що у нього є пакет акцій компанії в розмірі 360 мільйонів доларів, плюс він мав прибуток від вартості акцій, які продав раніше.

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У 2015 році його компанія отримала понад 4,5 мільярдів доларів чистого доходу. Проте, в 2017 році компанія закрила 125 магазинів через низький рівень продажу. Тоді ж компанія Michael Kors Holdings викупила бренд Jimmy Choo за 1,2 мільярда доларів.



Майкл Корс під час власного показу / Фото esquire

Покупка бренду Versace

У 2018 році Michael Kors Holdings Ltd. купив італійський Будинок Versace, заснований покійним Джоанні Версаче, за 2,12 мільярда доларів. Після цього холдингова компанія Michael Kors буде перейменована в Capri Holdings Limited.

Майкл Корс заявив. Що має великі плани на Versace. Зокрема, подвоєння продажів бренду завдяки розвитку електронної комерції, відкритті нових магазинів і розширення ринків в Азії. Також він планує продавати більше взуття та аксесуарів.