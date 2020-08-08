Мабуть, у дитинстві всі до схочу реготали із зображень предметів, які спотворюються завдяки скляним поверхням. Та користувачі мережі вирішили пожартувати зі своїх домашніх улюбленців, поділившись курйозними кадрами.

8 серпня відзначають Всесвітній день кота. Ці домашні тваринки вже давно підкорили мережу, адже їхні знімки не можуть залишитись без уваги. Портал Bored Panda вирішив підібрати особливі кадри котів, які точно розвеселять кожного.

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Світлини власники домашніх улюбленців робили через скляні поверхні. Келих з вином, акваріум, ваза чи окуляри – винахідливі автори знімків використовували всі підручні засоби. І від цього фото ставали ще життєвішими. Не вірите – дивіться у добірці.



Кумедні кртики / Фото Bored Panda



Фото котів розвеселили мережу / Фото Bored Panda



Як виглядають котики через скляні поверхні / Фото Bored Panda



Кумедні фото котів / Фото Bored Panda



Котики розсмішили мережу / Фото Bored Panda



Кумедні пухнастики / Фото Bored Panda



Котик заховався за пляшку / Фото Bored Panda



А як вам таке фото котика / Фото Bored Panda А як вам таке фото котика / Фото Bored Panda



Курйозні фото котиків / Фото Bored Panda