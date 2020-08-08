Мережу розсмішили фото котиків, зроблені через скляні поверхні
Мабуть, у дитинстві всі до схочу реготали із зображень предметів, які спотворюються завдяки скляним поверхням. Та користувачі мережі вирішили пожартувати зі своїх домашніх улюбленців, поділившись курйозними кадрами.
8 серпня відзначають Всесвітній день кота. Ці домашні тваринки вже давно підкорили мережу, адже їхні знімки не можуть залишитись без уваги. Портал Bored Panda вирішив підібрати особливі кадри котів, які точно розвеселять кожного.
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Світлини власники домашніх улюбленців робили через скляні поверхні. Келих з вином, акваріум, ваза чи окуляри – винахідливі автори знімків використовували всі підручні засоби. І від цього фото ставали ще життєвішими. Не вірите – дивіться у добірці.
Кумедні кртики / Фото Bored Panda
Фото котів розвеселили мережу / Фото Bored Panda
Як виглядають котики через скляні поверхні / Фото Bored Panda
Кумедні фото котів / Фото Bored Panda
Котики розсмішили мережу / Фото Bored Panda
Кумедні пухнастики / Фото Bored Panda
Котик заховався за пляшку / Фото Bored Panda
А як вам таке фото котика / Фото Bored Panda
Курйозні фото котиків / Фото Bored Panda