На пляжі біля озера в Берліні трапився набиякий курйоз, про який нині гудять у соцмережах. Кабан, а з ним в парі і два менші кабанята, поцупили у чоловіка особисті речі. Йому довелося ганятися за ними у "костюмі Адама".

Речі у писку тягав старший і більший кабан, а двоє менших бігали за ним, як малі помічники. Фото стали відомими у фейсбуці завдяки очевидиці події Адель Ландауер.

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Жінка написала: побачила чоловіка "у костюмі Адама", зняла його на фото, а потім самому йому показала. Він розсміявся із кумедності цієї ситуації і дозволив опублікувати фотографії. А далі вже світлини розлетілися фейсбуком.



Цікаво, що б кабан робив із ноутбуком? / Фото з фейсбук-сторінки Адель Ландауер

"Остерігайтеся кабанів. Особливо, якщо вони повністю голі", – іронізують користувачі, натякаючи на неатлетичний вигляд чоловіка.

Варто зазначити: в озері дозволено плавати, і це є популярною серед берлінців точною відпочинку, як свідчать геомітки у соцмережах. Однак, місце для відпочинку не є нудистським пляжем. Тож власне, чому чоловік опинився на ньому повністю оголений – неясно.

Озеро поблизу Берліна, на якому і сталася кумедна пригода – дивіться карту

У мережі вже навіть гуляє інформація, ніби цей курйоз трапився у Ірпінському районі на Київщині. Однак, сліди перепостів сторінки зрештою ведуть до німецької актриси Адель Ландауер.