На пляже у озера в Берлине случился незаурядный курьез, о котором сейчас гудят в соцсетях. Кабан, а с ним в паре и два поменьше поросенка, украли у мужчины личные вещи. Ему пришлось гоняться за ними в "костюме Адама".

Вещи в пасте таскал старший и большой кабан, а двое мелких бегали за ним, как маленькие помощники. Фото стали известными в Фейсбуке благодаря очевидицу событий Адель Ландауэр.

Смотрите На Закарпатье пара занялась сексом возле церкви: видео 18+

Женщина написала: увидела мужчину "в костюме Адама", сняла его на фото, а потом самому ему показала. Он рассмеялся от забавности ситуации и позволил опубликовать фотографии. А дальше уже фотографии разлетелись по Фейсбуку.

Интересно, что бы кабан делал с ноутбуком? / Фото с фейсбук-страницы Адель Ландауэр

"Остерегайтесь кабанов. Особенно, если они полностью голые", – иронизируют пользователи, намекая на неатлетичний вид мужчины.

Стоит отметить: в озере разрешено плавать, и это популярная среди берлинцев точка отдыха, как свидетельствуют геометки в соцсетях. Однако, место для отдыха не является нудистским пляжем. Поэтому собственно, почему мужчна оказался на нем полностью обнаженным – неясно.

Озеро возле Берлина, на котором и произошло забавное приключение – смотрите карту

В сети уже даже гуляет информация, что этот курьез произошел в Ирпенском районе Киевской области. Однако, следы перепостов страницы в конце концов ведут к немецкой актрисе Адель Ландауэр.