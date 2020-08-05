В Хусте парочка решила заняться сексом возле церкви среди бела дня. Инцидент зафиксировала полиция.

Для занятия сексом пара из Закарпатья выбрала проезжую часть улицы. Видео, где зафиксировали молодых людей, опубликовал в фейсбуке очевидец Анатолий Истратов.

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Событие состоялось 4 августа. В комментариях мужчина отметил, что рядом расположена церковь.

Очевидно, пару заметила полиция. На видео видно, как правоохранители ведут разговор с людьми, фиксируя правонарушение на телефон. Женщина в этот момент скрывается за мужчиной, пытаясь одеть шорты. Рядом проезжают машины.

Отметим, 28 июня в Кременчуге патрульные остановили пьяного водителя. Мужчина решил не общаться с полицейскими и сразу вступил в половой контакт с женщиной, которая сидела рядом. Полиция подождала, пока водитель закончит, и тогда сообщила ему о подозрении.

Пара из Хуста решила заняться сексом на улице: