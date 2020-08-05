У Хусті парочка вирішила зайнятись сексом біля церкви серед білого дня. Інцидент зафіксувала поліція.

Для заняття сексом пара із Закарпаття вибрала проїжджу частину вулиці. Відео, де зафіксували молодих людей, опублікував у фейсбуці очевидець Анатолій Істратов.

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Подія відбулась 4 серпня. У коментарях чоловік зазначив, що поряд розташована церква.

Вочевидь, пару помітила поліція. На відео видно, як правоохоронці ведуть розмову із людьми, фіксуючи правопорушення на телефон. Жінка в цей момент ховається за чоловіком, намагаючись одягнути шорти. Поруч проїжджають машини.

Зазначимо, 28 липня у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія. Чоловік вирішив не спілкуватись з поліцейськими та одразу вступив у статевий контакт із жінкою, що сиділа поруч. Поліція почекала, поки водій закінчить, і тоді повідомила йому про підозру.

Пара із Хуста вирішила зайнятись сексом на вулиці: