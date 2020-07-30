У Кременчуці трапився незвичний випадок: патрульні зупинили водія в стані алкогольного сп’яніння, але той не зацікавився спілкуванням із правоохоронцями, зачинився в автомобілі й вступив у статевий акт з жінкою. Патрульні ввічливо дочекалися, поки той закінчить, і таки повідомили чоловікові про підозру у нетверезому водінні.

Безпечний секс у Кременчуці – під наглядом поліції

Очевидці інциденту, який трапився 28 липня у Кременчуці на Раківці, теж не соромилися та зафіксували подію у відео, яке й виклали у соцмережі, пише 24 канал.

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У відео помітно, як чоловік та жінка кохаються, не зважаючи на поліцію. А та стоїть поряд з автомобілем та ввічливо очікує, коли зможе з водієм поспілкуватися.

Секс у Кременчуці під наглядом поліції: відео 18+

У ТСН 29 липня розповіли деякі деталі інциденту:

У поліцію поступило повідомлення від жінки, що до неї на вулиці Манагарова чіпляється агресивний чоловік напідпитку.

Патрульні прибули, але цей чоловік на ту мить вже втік своїм авто Daewoo Lanos.

Поліцейські наздогнали водія на вулиці Білаша, зупинили його, але чоловік не вийшов з машини.

на вулиці Білаша, зупинили його, але чоловік не вийшов з машини. Натомість, щоб уникнути чи відтермінувати відповідальність, став займатися сексом з жінкою, яка сиділа поруч.

з жінкою, яка сиділа поруч. Коли справу було зроблено, чоловік відчинив вікно автомобіля та нарешті поговорив із поліцією, яка, поки тривав статевий акт, ввічливо чекала поруч.

Водію оголосили про виявлення у нього ознак алкогольного сп’яніння. Від тесту чоловік відмовився, посвідчення водія не показав.

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У підсумку: автомобіль заблокували, водія відсторонили від керування та склали на нього

протокол за адміністративне правопорушення за статтею 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння)

та постанову за статтею 126 (керування автомобілем особою, позбавленою права керування).

Секс в автомобілі, вочевидь, порушенням у поліції не вважають.