П'яного водія в Кременчуці наздогнала поліція, тож він негайно зайнявся сексом: відео 18+
У Кременчуці трапився незвичний випадок: патрульні зупинили водія в стані алкогольного сп’яніння, але той не зацікавився спілкуванням із правоохоронцями, зачинився в автомобілі й вступив у статевий акт з жінкою. Патрульні ввічливо дочекалися, поки той закінчить, і таки повідомили чоловікові про підозру у нетверезому водінні.
Безпечний секс у Кременчуці – під наглядом поліції
Очевидці інциденту, який трапився 28 липня у Кременчуці на Раківці, теж не соромилися та зафіксували подію у відео, яке й виклали у соцмережі, пише 24 канал.
Цікаво знати Україна опинилася серед топ-15 країн за цікавістю до БДСМ-порно – Pornhub
У відео помітно, як чоловік та жінка кохаються, не зважаючи на поліцію. А та стоїть поряд з автомобілем та ввічливо очікує, коли зможе з водієм поспілкуватися.
Секс у Кременчуці під наглядом поліції: відео 18+
У ТСН 29 липня розповіли деякі деталі інциденту:
- У поліцію поступило повідомлення від жінки, що до неї на вулиці Манагарова чіпляється агресивний чоловік напідпитку.
- Патрульні прибули, але цей чоловік на ту мить вже втік своїм авто Daewoo Lanos.
- Поліцейські наздогнали водія на вулиці Білаша, зупинили його, але чоловік не вийшов з машини.
- Натомість, щоб уникнути чи відтермінувати відповідальність, став займатися сексом з жінкою, яка сиділа поруч.
- Коли справу було зроблено, чоловік відчинив вікно автомобіля та нарешті поговорив із поліцією, яка, поки тривав статевий акт, ввічливо чекала поруч.
- Водію оголосили про виявлення у нього ознак алкогольного сп’яніння. Від тесту чоловік відмовився, посвідчення водія не показав.
І ще трохи цікавої інформації Перегляд порно все ж має негативні наслідки для здоров'я
У підсумку: автомобіль заблокували, водія відсторонили від керування та склали на нього
- протокол за адміністративне правопорушення за статтею 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння)
- та постанову за статтею 126 (керування автомобілем особою, позбавленою права керування).
Секс в автомобілі, вочевидь, порушенням у поліції не вважають.