Пьяного водителя в Кременчуге догнала полиция, потому он немедленно занялся сексом: видео 18+
В Кременчуге произошел необычный случай: патрульные остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения, но тот не заинтересовался общением с правоохранителями, закрылся в автомобиле и вступил в половой акт с женщиной. Патрульные вежливо дождались, пока тот закончит, и все-таки сообщили мужчине о подозрении в нетрезвом вождении.
Безопасный секс в Кременчуге – под надзором полиции
Очевидцы инцидента, который произошел 28 июня в Кременчуге на Раковке, тоже не стеснялись – зафиксировали событие на видео и выложили его в соцсети, пишет 24 канал.
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В видео заметно, как мужчина и женщина занимаются любовью, несмотря на полицию. А та стоит рядом с автомобилем и вежливо ждет, когда сможет с водителем пообщаться.
Секс в Кременчуге под надзором полиции: видео 18+
В ТСН 29 июля рассказали некоторые детали инцидента:
- В полицию поступило сообщение от женщины, что к ней на улице Манагарова цепляется агрессивный выпивший мужчина.
- Патрульные прибыли, но этот человек на тот момент уже сбежал на своем авто Daewoo Lanos.
- Полицейские догнали водителя на улице Билаша, остановили его, но мужчина не вышел из машины.
- Вместо этого, во избежание или дабы отсрочить ответственность, стал заниматься сексом с женщиной, которая сидела рядом.
- Когда дело было сделано, человек открыл окно автомобиля и наконец поговорил с полицией, которая, пока длился половой акт, вежливо ждала рядом.
- Водителю объявили об обнаружении у него признаков алкогольного опьянения. От теста мужчина отказался, водительское удостоверение не показал.
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В итоге: автомобиль заблокировали, водителя отстранили от управления и составили на него
- протокол за административное правонарушение по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения)
- и постановление по статье 126 (управление автомобилем лицом, лишенным права управления).
Секс в автомобиле, очевидно, нарушением в полиции не считают.