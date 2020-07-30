В Кременчуге произошел необычный случай: патрульные остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения, но тот не заинтересовался общением с правоохранителями, закрылся в автомобиле и вступил в половой акт с женщиной. Патрульные вежливо дождались, пока тот закончит, и все-таки сообщили мужчине о подозрении в нетрезвом вождении.

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Очевидцы инцидента, который произошел 28 июня в Кременчуге на Раковке, тоже не стеснялись – зафиксировали событие на видео и выложили его в соцсети, пишет 24 канал.

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В видео заметно, как мужчина и женщина занимаются любовью, несмотря на полицию. А та стоит рядом с автомобилем и вежливо ждет, когда сможет с водителем пообщаться.

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В ТСН 29 июля рассказали некоторые детали инцидента:

В полицию поступило сообщение от женщины, что к ней на улице Манагарова цепляется агрессивный выпивший мужчина.

Патрульные прибыли, но этот человек на тот момент уже сбежал на своем авто Daewoo Lanos.

Полицейские догнали водителя на улице Билаша, остановили его, но мужчина не вышел из машины.

Вместо этого, во избежание или дабы отсрочить ответственность, стал заниматься сексом с женщиной, которая сидела рядом.

Когда дело было сделано, человек открыл окно автомобиля и наконец поговорил с полицией, которая, пока длился половой акт, вежливо ждала рядом.

Водителю объявили об обнаружении у него признаков алкогольного опьянения. От теста мужчина отказался, водительское удостоверение не показал.

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В итоге: автомобиль заблокировали, водителя отстранили от управления и составили на него

протокол за административное правонарушение по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения)

и постановление по статье 126 (управление автомобилем лицом, лишенным права управления).