Пара відсвяткувала 60 років шлюбу, одягнувши свої весільні вбрання: неймовірні фото
Американське подружжя зі штату Небраска довело мережі, що справжнє кохання існує. Днями пара відсвяткувала 60-у річницю шлюбу, одягнувши свої весільні вбрання. І фото просто заворожили красою і ніжністю.
Неймовірно ніжні кадри поширила у фейсбуці фотограф Кеті Отрі. Дівчина не стримувала свого захвату від зустрічі з подружжям та зізналась, що навіть після 60 років шлюбу вони зуміли зберегти романтику.
Читайте також Любов на війні: три щасливі історії про стосунки українських пар
88-річний Марвін та 81-річна Люсіль одружились у 1960 році. Пара пригадала, що церемонію організували у маленькій лютеранській церкві у містечку Стерлінг, що в штаті Небраска. Тоді 22-річна Люсіль сама пошила собі сукню, оздобивши її мереживом.
Весільне фото Мартіна і Люсіль / Фото Facebook / @katieautryphotography
Минуло шість десятиліть, а весільний образ американки не втратив своєї привабливості.
Який дивовижний приклад справжнього кохання! Це випробування часом. Я дуже рада, що зустріла їх, і маю честь зафіксувати ці спогади для них,
– поділилась Кеті Отрі.
На романтичних фото Мартін і Люсіль виглядають неймовірно щасливими. Подружжя обнімалось, цілувалось і навіть пританцьовувало. Окрім цього, пара, яка заворожила мережу, залюбки дала поради, як зберегти шлюб та не втрати романтики.
Поради молодятам від Мартіна і Люсіль:
- Працюйте наполегливо
- Будьте добрими один до одного
- Подумайте перш ніж говорити
- Покладайтесь на сили одного, щоб подолати свою слабкість
- Залишайтеся міцними у своїй вірі
Романтичні фото пари на 60-у річницю шлюбу Фото Facebook / @katieautryphotography