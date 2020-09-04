Американське подружжя зі штату Небраска довело мережі, що справжнє кохання існує. Днями пара відсвяткувала 60-у річницю шлюбу, одягнувши свої весільні вбрання. І фото просто заворожили красою і ніжністю.

Неймовірно ніжні кадри поширила у фейсбуці фотограф Кеті Отрі. Дівчина не стримувала свого захвату від зустрічі з подружжям та зізналась, що навіть після 60 років шлюбу вони зуміли зберегти романтику.

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88-річний Марвін та 81-річна Люсіль одружились у 1960 році. Пара пригадала, що церемонію організували у маленькій лютеранській церкві у містечку Стерлінг, що в штаті Небраска. Тоді 22-річна Люсіль сама пошила собі сукню, оздобивши її мереживом.



Весільне фото Мартіна і Люсіль / Фото Facebook / @katieautryphotography

Минуло шість десятиліть, а весільний образ американки не втратив своєї привабливості.

Який дивовижний приклад справжнього кохання! Це випробування часом. Я дуже рада, що зустріла їх, і маю честь зафіксувати ці спогади для них,

– поділилась Кеті Отрі.

На романтичних фото Мартін і Люсіль виглядають неймовірно щасливими. Подружжя обнімалось, цілувалось і навіть пританцьовувало. Окрім цього, пара, яка заворожила мережу, залюбки дала поради, як зберегти шлюб та не втрати романтики.

Поради молодятам від Мартіна і Люсіль:

Працюйте наполегливо

Будьте добрими один до одного

Подумайте перш ніж говорити

Покладайтесь на сили одного, щоб подолати свою слабкість

Залишайтеся міцними у своїй вірі

Романтичні фото пари на 60-у річницю шлюбу Фото Facebook / @katieautryphotography