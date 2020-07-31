Особисті межі важливі в будь-яких відносинах. І кожна пара має окреслити свої кордони, щоб обоє відчували себе комфортно. Адже через порушення кордонів можуть з’явитися секрети, ревнощі і відсутність довіри у парі.

У цифрову епоху телефони можуть викликати суперечки навіть в самих міцних відносинах. Звідки ви знаєте, що ваш партнер не листується з іншими? Щоб зменшити хвилювання деякі партнери діляться паролями від своїх смартфонів з другою половинкою, пише видання Yourtango.

Цікаво Переїзд до другої половинки: як зрозуміти, що ви обоє готові до спільного життя

Але чи дійсно це правильне рішення? Чи повинні партнери мати паролі від телефонів один одного? Тут немає чіткої відповіді, адже все повністю залежить від вашої пари. Але ми хочемо показати плюси і мінуси такої ідеї, щоб ви змогли прийняти правильне рішення.

Зазначимо також, що при прийнятті рішення про обмін паролями важливо, щоб обидва партнери повністю погодилися на це.

Мінуси обміну паролями зі своїм партнером

Прохання про пароль від телефона вашого партнера – це ризикований крок, який хтось може сприйняти як контроль чи недовіру від близької людини.



Телефон є особистою річчю кожної людини / Фото freepik

За словами експертів, у будь-яких відносинах, особливо якщо ви тільки їх почали, важлива конфіденційність. Доступ до телефону або інших пристроїв один одного забезпечує прозорість, але не дозволяє вам самим відкритися. Це може мати неприємні наслідки і залишити у вас обох почуття, ніби ваші кордони не поважають.

Обмін паролями здається логічним рішенням в ситуації, коли ви відчуваєте, що ваш партнер щось приховує від вас. Але це не вирішить проблему довіри. Ви повинні розібратися в своїх проблемах, якщо хочете підтримувати вірні та здорові відносини.

Тож, краще поговоріть відкрито з вашим партнером, якщо ви відчуваєте, що вас турбує прихованість один одного. Якщо ви підозрюєте другу половинку у брехні, то не питайте їх пароль від телефону, замість цього попросіть чесну відповідь.

Читайте також 6 найпопулярніших стереотипів про стосунки, які лише заважають всім парам

Плюси обміну паролями зі своїм партнером

Спільне використання паролів може бути приємним у відносинах, якщо воно допомагає усунути певні бар'єри і допомагає вам відчувати себе більш пов'язаними. Якщо ви повністю довіряєте один одному і все ще маєте здорові кордони, то вам буде приємно знати, що вам обом немає чого приховувати.

Є також практичні переваги, щоб знати паролі один одного. До прикладу, якщо ви перебуваєте в надзвичайній ситуації, коли вам терміново потрібен знадобитися швидкий доступ до телефона партнера тощо.

Наявність такого доступу до телефону у здорових стосунках не означає, що ви читаєте смс або електронні листи один одного. Ви можете знати пароль один одного, але жодного разу цим не скористатися.