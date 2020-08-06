Весілля – особлива подія в житті кожної людини. Щороку подружжя відзначає пам’ятний та важливий день в колі сім’ї чи наодинці, насолоджуючись моментом один з одним. Кожна річниця має свою назву і традиції. Що дарувати на річницю весілля – читайте далі.

День укладення шлюбу – перший ювілей, називається зеленим весіллям, інформує 24 канал. Він є днем самого весілля і точкою відліку нових річниць. Зелене весілля святкується протягом першого року після укладення подружнього союзу.

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Зазвичай, на Зелене весілля дарують квіти. Символ цього ювілею – листя мирту у весільному вінку, який наречена сплітає собі в день весілля.

1 рік – Ситцеве або Марлеве весілля

Ситцеве весілля святкують в перший рік подружнього життя. Перше важливе сімейне свято пов'язане з тканиною ситець – легким і ніжним матеріалом. Ситцеве весілля символізує ще недостатньо міцні, втім повні кохання стосунки. На Ситцеве весілля доречно дарувати постільну білизну, одяг (сорочку, сукню).

2 роки – Паперове або Скляне весілля

Другий рік сімейного життя – це так звана перевірка життєвих негараздів у молодій сім’ї. Дуже часто до другої річниці в сім’ї з’являється малюк, і дуже важливо підтримувати кохання, зберігати дружну і міцну сім’ю.

Папір – символ слабкості, тому тільки від чоловіка з дружиною залежить, чи зможуть вони зберегти рівновагу шлюбу. На паперове весілля заведено дарувати сімейний фотоальбом, ексклюзивний блокнот, хороші книги, квитки на концерт або на спектакль.



Що подарувати подружжю на річницю весілля: корисні ідеї

3 роки – Шкіряне весілля

За 3 роки сімейного життя подружжя начебто зміцніло, однак є ще певні зміни, які продовжують формуватися.

Найкращий подарунок на шкіряне весілля для чоловіка – шкіряне портмоне чи вишуканий шкіряний гаманець для жінки. Також на шкіряну річницю дарують красиві вироби з кришталю.

4 роки - Воскове або Мотузкове весілля

У цей період подружжя краще пізнає одне одного та тісніше переплітається, подібно до мотузки. Дарують подружжю на Мотузкове весілля лляні скатертини, рушники, покривала.

5 років – Дерев’яне весілля

Дерев’яне весілля – перший серйозний ювілей. Сім’ю, яка прожила 5 років у шлюбі порівнюють з дерев’яним будинком, якому ще можуть загрожувати пожежі – сімейні сварки.

За повір’ям, якщо сім’я посадить дерево на 5-річний ювілей, то зможе пережити всі негаразди. На Дерев’яне весілля дарують прикраси, ложки, виделки та дерев’яні шкатулки.

6 років – Чавунне весілля

Чавун – досить крихкий метал. Попри свою надійність, насправді він може тріснути від будь-якого удару. На 6-ту річницю весілля дарують чавунні горщики і сковорідки.

7 років – Мідне весілля

Вважається, що 7 років подружнього життя – це перша благородна річниця. І хоч мідь не настільки міцний метал, все ж таки – благородний. Найкращий подарунок на річницю мідного весілля – столове срібло, набір столового приладдя.

Також в дату мідного весілля чоловік може подарувати дружині золото, срібло або платину, а дружина у відповідь йому також може зробити подарунок з якогось дорогоцінного металу.

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8 років – Жерстяне або Макове весілля

Жерстяне весілля вважається тим часом, коли подружжя вже ствердилося в міцності своїх зв'язків один до одного. Заведено дарувати на 8-річчя шлюбу кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), побутові прилади, а також чай, цукерки в жерстяних коробках.

9 років – Фаянсове або Ромашкове весілля

На 9-річчя спільного життя настають якісь критичні моменти, які варто пережити, тому шлюб може легко дати тріщину, як фаянс. За іншою версією, сімейні відносини стають міцнішими, як хороший чай – і фаянсові чашки, наповнені чаєм, є символом краси сімейних відносин. На Фаянсове весілля заведено дарувати посуд із фаянсу, порцеляни, кришталю і простого скла.



Список подарунків, які заведено дарувати на річницю весілля

10 років – Олов’яне весілля

На 10-річчя шлюбу в гості запрошують всіх, хто був присутній на реєстрації шлюбу. Чоловік дарує дружині букет червоних троянд. Подарунки мають бути символічними і недорогими.

11 років – Сталеве весілля

Відлік нового десятиліття родинного життя показує, що стосунки загартувалися, стали міцними. Заведено дарувати сувеніри із сталі, різні електроінструменти.

12 років – Нікелеве весілля

Сенс святкування Нікелевого весілля в оновленні подружніх відносин та в нагадуванні того, що необхідно підтримувати вогонь сімейних відносин. Святкується вузьким родинним колом.

У річницю нікелевого весілля заведено дарувати все, що завгодно – від фруктів і квітів, до грошей в тих кількостях, з яким гостям не шкода розлучатися.

13 років – Мереживне весілля

На 13-ому році подружнього життя необхідно особливо цінувати шлюб, тому що він такий же тонкий, як мереживо. Заведено дарувати мереживо та білі квіти.

14 років – Агатове весілля

Агат є символом благополуччя, здоров’я і процвітання. Шлюб, який проіснував до агатового весілля, можна назвати благополучним і міцним. Такому шлюбу не страшні ніякі перешкоди. Рекомендується подарувати прикраси з агату, фігурки зі слонової кістки.

15 років – Кришталеве весілля

Кришталеве весілля свідчить про чистоту та ясність стосунків подружжя. Рекомендовано дарувати вази, келихи, салатниці з кришталю і скла.

16 років – Топазове весілля

Сильне в нумерології число шістнадцять обіцяє фінансову стабільність, поєднуючи її з чистими та красивими стосунками. Дарують на 16-ту річницю весілля прикраси з цього каменю або речі блідо-блакитного кольору.

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17 років – Трояндове або Рожеве весілля

Сімнадцята весільна річниця покликана освіжити почуття, надихаючи пару на романтичні вчинки. На Рожеве весілля чоловік має подарувати дружити букет троянд.

18 років – Бірюзове весілля

Бірюзове весілля подружжя – це символ кохання та нових можливостей. Цього дня дарують прикрас з бірюзи.

19 років – Гранатове або Гіацинтове весілля

До Гранатового весілля часто почуття подружжя спалахують з новою силою. Дарують речі червоного кольору або прикраси з каменем гіацинт будуть прекрасним подарунком.

20 років – Порцелянове весілля

У новий родинний ювілей святковий стіл сервірується новим фарфоровим посудом, який показує збільшений (в порівнянні з фаянсовим весіллям) достаток сім'ї. Дарують цього дня також фарфор.

25 років – Срібне весілля

Ця дата символізує і дорогоцінний досвід, накопичений за роки спільного життя. Чоловікові та дружині цього дня треба обмінятися срібними каблучками.

30 років – Перлинове весілля

На перлинове весілля чоловік має подарувати дружині намисто з перлин. Перли є символом бездоганних родинних стосунків. Цей дарунок – свого роду нагадування про ті сльози, що були пролиті дружиною під час родинних неладів, чоловік як би просить пробачення за свої невдалі слова і вчинки.

35 років – Полотняне або Коралове весілля

Символом цієї річниці є полотняна скатертина, яка втілює собою мир, благополуччя і домашній затишок. Ця річниця – прославляння господині будинку, якій вдавалося всі ці роки зберігати тепло домашнього вогнища.

Найпопулярніший подарунок у річницю Полотняного весілля – класичний комплект постільної білизни, одяг для дітей, килим або плед.



Як святкують річниці весілля подружні пари: корисна інформація

40 років – Рубінове весілля

Символом є рубін – камінь вогню і любові. Його колір – колір крові, а значить, і відносини між подружжям "кровні". Чоловік і дружина можуть інкрустувати рубін в обручки.

50 років – Золоте весілля

У день Золотого весілля чоловік і дружина дарують одне одному нові обручки, а старі передають неодруженим внукам і правнукам, як сімейну реліквію.

60 років – Діамантове весілля

Немає у світі нічого міцнішого за діамант. І пару, яка прожила разом 60 років, уже неможливо розлучити. Заведено дарувати на 60-ту річницю весілля діаманти, втім подружжя вже перебуває в досить зрілому віці, тож найкращим діамантом для них буде святкова вечеря за одним столом зі своїми дітьми та внуками.

70 років – Весілля вдячності

У цей день подружжя отримує велику подяку за те, що дало життя всій сім’ї. Діти і внуки дарують ювілярам все, що вони забажають.

75 років – Коронне весілля

Коронне весілля нібито увінчує короною щасливо прожите життя. Святкується широким колом родичів, дітей і внуків.