Как заинтересовать парня: 5 советов для девушек в начале отношений

Если вы только начали свои отношения с парнем, то вам будут полезны советы, как его заинтересовать. Прежде всего, по словам психологов, чтобы заинтересовать вашего избранника, нужно быть открытыми, но не рассказывать все свои секреты.

Эти методы сначала могут показаться очевидными или странными, но, как пишет издание Yourtango, они работают. Поэтому ниже приведены 5 советов для женщин, как заинтересовать мужчину.

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Не пытайтесь доказать, что вы лучше него

Даже если вы руководитель или учредитель крутой компании, не акцентируйте постоянно о свою высокую зарплату или успех. Это его не заинтересует. К тому же, это может показаться хвастовством. Не стоит доказывать, что вы лучше него, ведь большинство мужчин влюбляются не в ум, в душу человека. Поэтому покажите ему все свои замечательные черты характера.

Храните от него некоторые маленькие секреты

Вам не нужно подробно рассказывать ему обо всей своей жизни. Некоторые секреты из ваших развлечений, к примеру, во время студенчества можно пропустить. Это не очень важная информация. Вы же не хотите, чтобы он сосредоточился на вашем прошлом или сплетнях о вас. Лучше поделитесь с ним своими планами на будущее.

Часто ведите себя как ребенок

Не бойтесь вести себя как ребенок, ведь это привлекает ребят. Женщина с блеском в глазах выглядит счастливой и веселой. Не стесняйтесь показаться собой и больше веселитесь, это точно завоюет внимание вашего парня.



Временами позволяйте себе веселые развлечения и мелочи / Фото themodernman

Не забывайте о своих друзьях

Когда девушка находит новую любовь, она может на время забыть о своих друзьях. Однако этого не стоит делать. Общайтесь с друзьями и уделяйте им достаточно времени даже в отношениях. Ведь мужчинам всегда нравятся женщины, которые не "крутятся" только вокруг него, потому что это дает больше свободы. Психологи уверяют, что партнеры должны иметь личное пространство.

Девушка должна хорошо пахнуть

Девушка и ее вещи должны хорошо пахнуть. К тому же, эксперты отмечают, что запах играет важную роль в интимных отношениях между мужчиной и женщиной, потому что это имеет сильное влияние на психическое и физиологическое состояние человека. Так, у мужчины запах духов любимой обязательно вызывает приятные воспоминания и положительные эмоции. Мужчина точно вспомнит о вас, когда случайно почувствует запах духов, похожий на ваш.