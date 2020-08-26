Народження дитини – одна з найдовгоочікуваніших і найбільш радісних подій у житті жінки. Проте далеко не кожна новоспечена матуся готова до нового статусу, а в перші дні після пологів може відчувати смуток і навіть апатію до малюка. Як позбутись синдрому сумної мами, читайте у новині Сім'я 24.

Психологиня Ірина Саченко в інтерв'ю для видання Tochka.net поділилась порадами для матусь, які опинились за крок до післяпологової депресії. Стан смутку й туги, який з'являється після народження дитини, називається бебі блюзом або синдромом сумної мами.

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Що таке бебі блюз або синдром сумної мами?

"Бебі блюз – це такий стан смутку, який може супроводжуватися плаксивістю, небажанням виходити на вулицю, для нього характерно знижене лібідо, може проявлятися дратівливість", – пояснила Ірина Саченко.

Експертка також зазначила, що у новоспеченої мами може зникнути інтерес до дитини або навпаки розвинутися підвищена тривожність за маля, відчуття того, що вона не впорається з вихованням нащадка та навіть почуття провини перед дитиною за те, що вона недостатньо хороша мати. Варто наголосити, що синдром сумної мами більш легкий стан, ніж післяпологова депресія, й позбутись його жінка може й без втручання медиків, якщо вчасно отримає необхідну підтримку.

Чому виникає стан бебі блюзу?

Статистика свідчить, що у світі від 40% до 75% мам страждають від бебі блюзу, а на його появу впливає загальна ситуація в країні, яка породжує додатковий стрес під час вагітності. Очевидно, що наразі вона не надто сприятлива для громадян більшості держав.

Крім того, на маму впливає соціум і соцмережі, у яких мами-блогерки демонструють охайних дітей, ідеальну фігуру та бездоганний вигляд після пологів. Все це лише пригнічує молодих матусь, на яких чекає нова соціальна роль, режим дня й вигодовування малюка.



Синдром сумної мами / Фото з відкритих джерел

Як позбутись синдрому сумної мами?

"Важливо, щоб мама прислухалася до себе, до своїх ритмів і ритмів своєї дитини. Потрібно постаратися бути на одній хвилі з дитиною, це допоможе мамі і дитині швидше звикнути одне до одного", – зауважує психологиня.

Ірина Саченко радить не соромитися просити про допомогу маму, бабусю, свекруху, сестру або подруга. Якщо вони проводять з дитиною близько двох годин в день, це дуже б допомагає мамі відновитися і поповнити свій ресурс. Крім того, тато повинен піклуватися про маму й перші пів року оточити її увагою, підтримкою і турботою.



Батьки з немовлям / Фото Pinterest