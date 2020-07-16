Starbucks, мабуть, є найвідомішою у світі мережою кав`ярень. Компанія була заснована в 1971 році й починала вона свій шлях як мережа магазинів із продажу обсмажених зерен кави. А відкрили його троє друзів: учитель англійської, учитель історії й письменник.

Історію мережі кав’ярень Starbucks розповіло видання МС.Today.

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З чого починався Starbucks

Компанію Starbucks в 1971 році заснували друзі Джеррі Болдуін, Зів Сігл і Гордон Боукер. Кожен з них вклав по 1350 доларів, після цього вони позичили ще 5 тисяч і відкрили магазин з продажу обсмаженої зернової кави. Це був просто магазин, навіть не кав’ярня.

Згодом колишній керівник відділу маркетингу в Starbucks Говард Шульц вирішив перетворити заклад в кав’ярню. Тому чоловік у 1987 році викупив компанію і з'єднав її зі своєю мережею кав'ярень Il Giornale.



Нинішній власник Starbucks Говард Шульц / Фото Medium

Додамо, що на той час Starbucks мав шість власних магазинів в Сіетлі (США) і невелике виробництво, а також поставляв кавові зерна барам, кафе і ресторанам.

Вже через п'ять років компанія мала 165 торгових точок. А у 1992 році вона стала на фондовий ринок. Зараз акції Starbucks коштують 74 долара за штуку. У 2018 році в світі налічувалося понад 27 тисяч кав'ярень в мережі.

Як з’явилася назва та логотип Starbucks

Starbucks назвали на честь одного з персонажів роману "Мобі Дік" Старбека, який був помічником на кораблі. Навіть в логотипі творці Starbucks використовували образ двохвостої русалки Сирени – морської істоти з давньогрецької міфології.

Але цікаво, що логотип кілька разів змінювали: перша версія була в коричневому кольорі. У 1987-му на логотипі з'явився зелений колір і зірки. А вже у 1992 році логотип сфокусували на обличчі Сирени, а нижню частину тіла русалки прибрали і замінили колір на бірюзовий. У 2011 році його зробили світлішим і залишили тільки Сирену: зірки і ободок з назвою компанії прибрали.



Всі логотипи Starbucks / Фото Pinterest

Чому Starbucks став популярним

Саме Говард Шульц зробив Starbucks таким впізнаваним і популярним у всьому світі. Він пропонував різні ідеї ще коли працював директором з маркетингу в компанії. Тоді він "привіз" з Італії рецепти латте і капучіно, а також запропонував зробити мережу красивих кав'ярень на базі магазинів.

Але його ідею відкинули. Тоді Шульц звільнився і відкрив свою власну мережу кав'ярень: затишну, з живою музикою і "кавою на виніс". Зазначимо, що перший день його кафе відвідали 300 осіб.

А коли він викупив Starbucks, то спочатку встановив барну стійку і наказав баристам запам'ятовувати покупців по іменах і швидко готувати напій.

Шульц написав шість принципів Starbucks для співробітників. Зокрема:

забезпечити прекрасні робочі місця і ставитися один до одного з повагою і гідністю;

вітати різноманітність як невід'ємний компонент шляху, який ми обрали в бізнесі;

застосовувати найвищі стандарти при закупівлі, обсмажуванні і доставці свіжої кави;

працювати з ентузіазмом, приносячи задоволення клієнтам;

вносити позитивний внесок в наше співтовариство і в створення навколишнього середовища;

визнавати, що прибутковість – це запорука нашого майбутнього успіху.

Такими діями новий власник Starbucks намагався збільшити аудиторію. Тоді він ввів світле обсмажування зерен замість темної (так кава стала м'якшою на смак), в результаті чого середня відвідуваність кав'ярень досягла однієї тисяч людей.

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А у 1995 році вони ввели в меню фрапучіно (молочний коктейль з морозивом і кавою), щоб влітку відвідуваність не падала. Також вони ввели в меню опцію кави на знежиреному молоці. Проте основою Starbucks стали саме затишок і атмосфера: всі заклади робили по одному стандарту, з однаковим дизайном, смаком кави та музикою.

Чому кав'ярень Starbucks так багато по всьому світу

Вперше заклад за межами Америки відкрився у Японів в 1996 році. На даний момент лише 30% відкритих кав'ярень є власністю компанії, решта 70% діють по ліцензії. Але отримати дозвіл на ліцензію від компанії непросто, бо компанія відповідально підходять до вибору партнерів. Контролюють практично все.

Чому Starbucks немає в Україні? У 2018 році голова офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів в ефірі "Радіо НВ" заявила, що Starbucks не планує заходити в Україну, так як для місцевого споживача їх продукція досить дорога.



Кав'ярня Starbucks / Фото Укрінформ

"На сьогоднішній день чітких термінів і бачення виходу на ринок немає, але якщо подивитися на ринок України, то зрозуміло, що для цієї компанії він не є великим", – сказала Юлія.

Але зауважимо, в липні 2020 року в низці українських ЗМІ з’явилася вигадана новина про відкриття в Україні трьох кав'ярень мережі Starbucks. Але це фейк, адже найближчим часом такого точно не буде.