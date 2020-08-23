Батьки часто натрапляють на проблему, що пов'язана зі сном малюків. Коли не вдається вкласти дитину спати, то здається, що вона просто не хоче цього. Однак, це не так і потрібно допомогти крихітці налагодити режим сну.

Молодим батькам, які не можуть впоратися із дитиною, коли та капризує і не може заснути, варто звернути увагу на декілька спеціальних технік, які слугують саме для того, щоб вирішити цю проблему – пише "Мой ребенок".

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Як вкласти дитину спати

Створіть відповідний режим

Намагайтеся вкладати дитину в одинаковий час кожного вечора. Також виконуйте усі вечірні ритуали у певному порядку. Таким чином через деякий час малюк сам почне розуміти, коли надходить час для сну. Для того, щоб дитина швидше засинала ввечері та сон був міцнішим, необхідно якомога швидше випрацювати чіткий режим дня. В ідеалі – до чотирьох місяців.

Ідеальний час для сну

Якщо малюк недостатньо часу спить протягом для, то ввечері вам буде важко вкласти його спати. Нічний сон буде гіршим і крихітка часто прокидатиметься. Для того, щоб не допустити цього, навчіться ловити момент, коли малюк починає позіхати. У такий час ви зможете вкласти його надовго. Зазвичай, малюки сплять вдень двічі або тричі. Проте не забувайте про те, що денний сон має бути не раніше, ніж за 3-4 години до нічного.



Знайдіть ідеальний час для сну малюка / Фото: rivne1.tv

Перевірте себе

Часто малюки не можуть заснути, якщо ви заколисуєте їх на руках або гладите по спині. Такий фізичний контакт інколи заважає дитині поринути у сон. У Франції серед молодих матусь є тренд Le Pause. Його суть полягає в тому, що батьки спеціально не реагують на плач малюка, коли він тільки-но прокинувся. Вони дають йому час самостійно заспокоїтися. Таким чином, коли дитина прокидається серед ночі, то сама може заспокоїтися і знову заснути.

Створіть декорації

Для здоровогу сну малюка дуже важливим є створення правильних умов. За годину до вкладання почніть заспокоювати дитину. У цьому можуть домогти тепла ванна, спокійні ігри, ласка. Варто закрити штори та зачинити двері, щоб в кімнату не потрапляли шум та світло. Пам'ятайте, що під час сну малюки стають чутливими до сторонніх звуків.