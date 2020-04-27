Як годувати дітей під час карантину: поради експертки

Для здоров’я дитини важливе кожне приймання їжі. А оскільки зараз в Україні карантин, батьки мають можливість більше часу проводити з дітьми і стежити за їхнім харчуванням.

Тому дієтолог-ендокринолог Ганна Белокоз поділилася з виданням ТСН головними правилами харчування дітей під час карантину.

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Чому важливо прищеплювати малюкам звички здорового харчування?

Це впливає на правильний фізичний розвиток.

Діти менше хворіють, навіть найбанальніші застудні захворювання виникають рідше.

Це підвищує рівень інтелектуальних можливостей.

Сильне і правильно розвинене тіло допомагає дитині відчувати себе впевнено серед однолітків. Тож, це запорука психічного здоров'я.

Як батькам годувати дитину під час карантину

За словами експерти, перш за все для дітей важливий режим дня, особливо у харчуванні.

Так, дітям молодшого та середнього шкільного віку підійде кратність раціону 5 разів, старшим дітям можна запропонувати 4-х кратну модель раціону.



Дитина повинна їсти здорову їжу / Фото Unsplash

Дуже важливо, щоб проміжки між їжею були "чистими", вони становлять 2,5-3 години. Не давайте в цей час дітям перекуси, канапки, цукерки, – каже Ганна Белокоз.

До того ж, кожний прийом їжі дуже важливий для здоров'я дитини. Тому якщо в сім'ї пропуск сніданку – це норма, то, на жаль, це може призвести до ризику розвитку ожиріння та супутніх захворювань.

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Обід – не менш важливий прийом їжі: він повинен бути максимально щільним і ситним. А вечерю потрібно зробити найлегшим прийманням їжі, і обов’язково за 2 години до сну.

Пам'ятайте про правила харчової піраміди. Протягом дня до раціону вашої дитини повинні входити такі продукти:

овочі – 35-40% всієї їжі за добу;

фрукти, каші, хліб (цілозерновий) – 30-35% всієї їжі за добу;

м'ясо, риба, яйця, молочні продукти – 20-25%;

корисні жири (переважно рослинні олії, горіхи, корисні солодощі) – 5-10%.

І не забувайте, що за час карантину ви можете розвинути в дитини нову корисну харчову звичку, яку вона дотримуватиметься й надалі.