Вдарили в будинки, – журналіст пояснив, наскільки атаки Ізраїлю критичні для Сектора Гази

Ситуація у Секторі Гази наразі складна. Конфлікт Ізраїлю з ХАМАС завдав шкоди населенню та інфраструктурі.

Водночас відмова від перемир'я може бути спробою Ізраїлю показати, що він може контролювати ситуацію. Про це розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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"Вони (наслідки ударів Ізраїлю щодо ХАМАС – 24 канал) дуже серйозні й криваві, оскільки вони вдарили повністю в житлові будинки. Військовим вони не зробили нічого, вдарили саме в інфраструктуру – це серйозна шкода", – пояснив журналіст.

Ізраїль міг спровокувати конфлікт

Водночас Мохаммад Фараджаллах вважає, що саме Ізраїль почав цю ескалацію, адже вже понад 7 років заморожені будь-які перемовини щодо врегулювання конфлікту з палестинцями.

Інше питання ескалації – коли вже почали незаконні дії щодо мусульманської святині Аль-Акса. Ізраїль перейшов межу. Невеликий регіон став "підняв" не тільки Палестину, а й весь мусульманський світ,

– сказав Фараджаллах.

Він пояснив, що наразі Ізраїль намагається з одного боку показати, що може контролювати ситуацію, а з іншого – отримати міжнародну підтримку. Журналіст додав, що Ізраїль за останні 2 роки досягнув серйозних успіхів саме з арабськими дипломатами, коли його визнали 4 арабські країни:

ОАЕ;

Бахрейн;

Судан;

Марокко.

"Багато країн засуджували дії Ізраїлю, оскільки зрозуміло, що питання – на ізраїльській стороні й саме вона завжди відмовляється від розв'язання цього конфлікту з палестинцями", – сказав Мохаммад Фараджаллах.

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