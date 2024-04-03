Ірина Фаріон хотіла поновитися у "Львівській політехніці": що вирішив суд

Ще восени минулого року професорку кафедри української мови Ірину Фаріон звільнили з університету після того, як вона потрапила у скандал. За вигнання з навчального закладу викладачки виступили самі студенти.

Ба більше, тоді СБУ відкрила проти Фаріон кримінальне провадження. Ексдепутатка не погодилася зі звільненням і подала скаргу до суду.

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Фаріон програла суд

Так, громадська діячка просила суд визнати її звільнення незаконним та поновити на посаді із виплатою компенсації у розмірі середнього заробітку за весь період її вимушеного прогулу та судових витрат, а також моральної шкоди.

Свою позицію Фаріон пояснила тим, що її вигнали із навчального закладу тоді, коли вона перебувала на лікарняному. Крім того, жінка вважає, що її звільнення було недостатньо обґрунтованим та політично вмотивованим.

Однак суддя Галицького районного суду не побачив нічого протизаконного у рішенні ректора Національного університету "Львівська політехніка". Тому визнав позовні вимоги необґрунтованими і такими, що задоволенню не підлягають.

Нагадаємо, що Фаріон звільнили на підставі "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи". За вигнання викладачки виступили самі студенти після її обурливих заяв на адресу російськомовних військових.

Що наговорила Фаріон