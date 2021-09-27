Фашистська й комуністична, – Піонтковський про партії Німеччини, які фінансує Кремль

На виборах у Німеччині певну підтримку знайшли партії, які підтримує Кремль. Мовиться про ультраправу "AfD" ("Альтернатива для Німеччини") та соціалістичну "Die Linke" ("Ліві").

Про це в ефірі програми "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що усі інші німецькі політсили заздалегідь виключили будь-яку можливість співпраці з ними.

До теми Результати виборів у Німеччині: хто потрапить у Бундестаг

"Ці дві партії, одна – фашистська, інша – комуністична, їх не лише підтримує, але й фінансує Кремль. Вони обидві невдалі", – зауважив Піонтковський.



Результати виборів у Німеччині 2021 року / Скриншот з сайту Der Bundeswiehlleiter

За попередніми результатами виборів у Німеччині, "AfD" отримала 10,3% голосів. А партія "Die Linke" – 4,9%.

У німців зараз взагалі немає виборчого бар'єру, інакше "Die Linke" узагалі б не пройшла у парламент. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Старий прийом Сталіна

Водночас примітним є те, що ці дві політичні партії знайшли підтримку на східних землях Німеччини, на колись підконтрольній Радянському Союзу території Німецької Демократичної Республіки.

Це аналогія для України. Вся тактика Кремля щодо нав'язування Києву легалізації в українському правовому полі ОРДЛО – це старий прийом Йосипа Сталіна, який у 1952 році пропонував канцлеру Німеччини її об'єднати. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Іронія полягає у тому, що пройшло 30 років з моменту возз'єднання Німеччини, а нащадки людей, які жили на підконтрольній СРСР території голосують за партії, фінансовані Кремлем. За словами російського публіциста, у такий спосіб генетично закріплюється й передається тоталітарне зомбування.

Вибори в Німеччині: останні новини