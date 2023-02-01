Всесвітній день обшуків: ФБР навідалося до будинку Байдена у Делавері

Вочевидь, лютий розпочався невдало не лише для українських чиновників, а й для президента США. Стало відомо, що ФРБ 1 лютого прийло з обшуками до одного з будинків Джо Байдена.

Журналісти видання стверджують, що американські розслідувачі обшукують пляжний будинок Байдена у Делавері. Обшуки відбуваються після того, як у резиденції президента у Вілмінгтоні та в офісі аналітичного центру у Вашингтоні знайшли документи з секретними позначками адміністрації Обами.

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Байден дав дозвіл на обшуки

Джерела видання зазначають, що ордера у службовців не було, а обшук проводився за згодою.

Ми погодилися співпрацювати. Сьогоднішній пошук є наступним кроком у ретельному процесі Міністерства юстиції, який ми продовжуватимемо повністю підтримувати.

– сказав адвокат Байдена Боб Бауер.

Крім того, він повідомив, що більше інформації буде оприлюднено після закінчення обшуку.

Що цьому передувало

Ще 12 січня Байден розповідав, що восени в один з його будинків у штаті Делавер навідались представники силових структур. Вони вилучили секретні папери, що були в гаражі президента та в одній з його приватних кімнат.

Як зазначають ЗМІ, окрім офіційних документів, правоохоронці також конфіскували особисті щоденники. Однак у них була важлива інформація.

Блокноти вилучили, оскільки нотатки Байдена на деяких сторінках стосуються його офіційної діяльності як віцепрезидента під час президенства Обами. Зокрема, йдеться про подробиці його дипломатичних зобов'язань, що можуть стосуватися секретної інформації,

Водночас там зазначили, що ці блокноти не мають грифа "таємно", однак певні нотатки все ж можна вважати секретними. Власне, через їхній вміст.

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